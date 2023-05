Alles zum Colts-Quarterback im Porträt.

Anthony Richardson im Steckbrief

Alle Fakten zu Anthony Richardson auf einen Blick:

Name: Anthony Richardson

Anthony Richardson Geburtstag: 22. Mai 2002

22. Mai 2002 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Miami, Florida (USA)

Miami, Florida (USA) Staatsangehörigkeit: US-Amerikaner

US-Amerikaner Größe: 1,93 m

1,93 m Gewicht: 110 kg

110 kg High School: Eastside High School (Gainesville, Florida)

Eastside High School (Gainesville, Florida) College-Team: University of Florida

University of Florida NFL-Team: Indianapolis Colts

Indianapolis Colts Spitzname: AR

AR Instagram: anthonyrichardson

anthonyrichardson Twitter: @GVOaant

Karriere: Highschool und College Football im Heimatstaat Florida

Anthony Richardson spielte nur 15 Minuten entfernt vom Ben Hill Griffin Stadium der Florida Gators, seines späteren College-Teams, Football an der Eastside High School. Sein riesiges Talent und seine athletischen Fähigkeiten zeigten sich schnell auf dem Platz.

Der Quarterback-Coach der Florida Gators scoutete ihn gemeinsam mit Head Coach Dan Mullen persönlich. Als erstes großes College-Programm unterbreiteten die Gators ihm ein Sport-Stipendium. Richardson erhielt in seinem weiteren Rekrutierungsprozess von mehreren Top-Teams wie Georgia oder Michigan Angebote, entschied sich jedoch, in seinem Heimatstaat zu bleiben und „vor seiner Haustür“ College Football zu spielen.

Nachdem er bereits in seiner zweiten Saison Snaps als Starting-Quarterback erhielt und sein Talent auch auf dem nächsten Level aufblitzen ließ, wurde er im dritten Jahr zum unangefochtenen Starter der Gators. Beim Saisoneröffnungsspiel gegen die Utah Utes am 3. September 2022 führte Richardson sein Team mit einer spektakulären Performance zum Sieg und brachte sich ins Gespräch, im kommenden NFL Draft ein hoher Pick zu werden.

Obwohl er noch weiter College Football hätte spielen können, entschied er sich nach der Saison, eine Profi-Karriere anzustreben und sich zum NFL Draft 2023 anzumelden.

Bereits an vierter Stelle wurde der Dual-Threat-Quarterback, der ein enorm hohes Potenzial besitzt, von den Indianapolis Colts ausgewählt.

Anthony Richardson: Vermögen

Da Richardson im NFL Draft 2023 an vierter Stelle ausgewählt wurde, erhält er einen voll garantierten Vierjahresvertrag in Höhe von etwa 35 Millionen Dollar.

Vom Combine-Monster zur Quarterback-Legende in der NFL?

In gleich zwei Disziplinen stellte Anthony Richardson beim NFL Combine einen Quarterback-Rekord auf. Beim Vertical Jump, einem Sprung aus dem Stand in die Höhe, erreichte er 40,5 Inches und beim Weitsprung aus dem Stand landete er bei 10,5 Inches – beides zuvor nie erreichte Combine-Werte von anderen Quarterbacks. Auch sein 40 Yard-Dash von 4,44 Sekunden in Kombination mit seiner Größe und seinem Gewicht erregte Aufsehen. Lediglich sieben Quarterbacks waren beim Combine im historischen Vergleich schneller. Richardson war jedoch der erste Quarterback, dem eine Zeit von unter 4,5 Sekunden bei einem Gewicht von mehr als 104 Kilogramm erreichte.

In Interviews beim NFL Combine gab sich das Quarterback-Talent selbstbewusst: „Ich möchte eine Legende sein. Ich will wie Patrick Mahomes sein. Ich will wie Tom Brady sein. Ich will einer der ganz Großen sein. Ich werde einer der ganz Großen sein, weil ich bereit bin, so hart zu arbeiten und diesen Punkt zu erreichen. Ich habe das Gefühl, dass ich in den nächsten Jahren einer der ganz Großen sein werde.“

Kontroverse um Richardson’s Spitzname AR-15

Zu Beginn seiner College-Karriere trug Anthony Richardson aufgrund seiner Trikotnummer 15 bei den Gators und seinen Initialen in seinem Namen den Spitznamen „AR-15“. Vor seiner letzten College-Saison verkündete er jedoch, nicht mehr “AR-15” genannt werden zu wollen. Hintergrund waren die jüngsten Amokläufe in den USA im Sommer 2022 fallen, bei denen auch das Sturmgewehr mit demselben Namen (“AR- 15”) verwendet wurde.

Der Quarterback verkündete daraufhin: “Auch wenn ein Spitzname nur ein Spitzname ist und „AR-15“ lediglich eine Kombination aus meinen Initialen und meiner Trikotnummer war, ist es mir wichtig, dass mein Name und meine Marke nicht mehr mit dem Sturmgewehr in Verbindung gebracht werden, das bei Amokläufen verwendet wurde.”

Privatleben von Anthony Richardson: Familie und Netflix-Doku

Richardson wurde in Miami geboren und zog 2013 mit seiner Familie nach Gainesville, Florida, wo er die Eastside High School besuchte und neben Football auch Basketball.

Seine letzte High School-Saison wurde für die bislang noch nicht veröffentlichte vierte Staffel der Serie QB 1: Beyond The Lights dokumentiert. Wann “AR”-Fans auf das Erscheinen freuen dürfen, ist noch unbekannt.

Zu seinem Privatleben ist nicht viel bekannt. Er wuchs bei seiner Mutter LaShawnda Lane auf. Außerdem spielte sein Onkel Tanka Lane eine wichtige Rolle in seiner Erziehung. Zu seinem Vater hat er nur sporadisch Kontakt. Eine besondere Beziehung hat Richardson zu seinem kleinen Bruder. In einer Medienrunde beim NFL Combine erzählte er: „Ich musste meinen jüngeren Bruder großziehen, während meine Mutter jedes Jahr zwei bis drei Jobs hatte. Wenn man die Leute in Gainesville fragt, dann hatte ich ein kleines schwarzes Mountainbike, und immer wenn man mich darauf sah, sah man meinen kleinen Bruder am Lenker. Ich musste ihn zur Schule bringen. Ich musste ihm Essen besorgen. Ich musste ihn für die Schule anziehen. Er ist mein Bruder, aber ich liebe ihn, als ob er mein Sohn wäre. Ich bin einfach froh, dass er ein Teil meines Lebens ist, und ich liebe ihn und kann es kaum erwarten, dass wir beide unsere Träume verwirklichen können.“

Ob Anthony Richardson eine Freundin hat, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll das Football-Talent single sein. Gesichert ist diese Information jedoch nicht.

Wie alt ist Richardson?

Auf den meisten Websites ist zu lesen, dass Richardson zum Zeitpunkt des NFL Draft 2023 bereits 21 Jahre alt ist und am 22. Mai 2001 geboren wurde. Beim NFL Combine gab er jedoch an, dass er erst 20 Jahre alt und am 22. Mai 2002 geboren ist. Auch sein niedriges Alter, verknüpft mit seinem hohen Entwicklungsspielraum, macht ihn zu einem der begehrtesten Talente im NFL Draft.