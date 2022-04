Jeden Monat dürfen sich Netflix-Abonnenten auf zahlreiche neue Filme und Serien freuen. Auch der Mai 2022 hat einige Neuerscheinungen zu bieten, wie der Streamingdienst bekanntgegeben hat.

Begeisterte Liebesfilm-Fans können sich freuen, denn der neue Netflix-Film „A Perfect Pairing“ handelt von einer Weinverkäuferin, die auf einer Schaffarm einen attraktiven Farmer kennenlernt. Außerdem findet das Warten auf die Fortsetzung des Netflix-Erfolges „Stranger Things“ ein Ende: Der erste Teil der vierten Staffel wird im Mai zu sehen sein.

Welche weiteren Filme und Serien erscheinen im Mai 2022 auf Netflix? Über welche neuen Staffeln dürfen wir uns freuen? In dieser Übersicht stellen wir euch alle Neuerscheinungen im Mai vor.

Neue Filme und Dokus im Mai 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Filme und Dokumentationen. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

„Ein MordsTeam ermittelt wieder“ – 06. Mai 2022

Ousmane Diakité und François Monge sind zwei Polizisten mit völlig unterschiedlichen Herangehensweisen, Hintergründen und Berufswegen. Nun ist das ungleiche Paar bei Ermittlungen in einem neuen Fall wieder vereint, für den die beiden quer durch Frankreich reisen müssen. Was wie ein simpler Drogendeal zu sein schien, entwickelt sich zu einem komplizierten Kriminalfall mit gefährlichen und unerwartet witzigen Wendungen.

„Because of you“ – 06. Mai 2022

Auden verbringt ihren letzten Sommer vor dem College im malerischen Küstenstädtchen Colby. Während andere Jugendliche feiern und die Sonne genießen, streift die Einzelgängerin nachts, wenn alle schlafen, auf den Straßen umher. Doch als sie den charmanten und mysteriösen Eli kennenlernt, der ebenfalls unter Schlaflosigkeit leidet, ändert sich alles. Auf ihren nächtlichen Abenteuern bringt Eli Auden dazu, ihre Kindheitsträume auszuleben. Gemeinsam setzen sie sich damit auseinander, warum sie sich bisher mit ihrem „Schattendasein“ zufriedengegeben haben, und lernen, ihr Leben zu genießen.

„Marmaduke“ – 06. Mai 2022

Der tollpatschige und verspielte Marmaduke hat ein großes Herz, gerät jedoch ständig in Schwierigkeiten. Wird er es schaffen, sich auf der Hundeausstellung zu behaupten?

„Unser Vater – Dr. Cline“ – 11. Mai 2022

Jacoba Ballard, ein Einzelkind, das mithilfe einer Samenspende gezeugt wurde, hat immer davon geträumt, Geschwister zu haben. Durch einen DNA-Heimtest findet sie heraus, dass sie ganze sieben Halbgeschwister hat – eine Zahl, die erheblich von den bewährten Praktiken in der Reproduktionsmedizin abweicht. Als diese Halbgeschwister mehr über ihre Abstammung herausfinden wollen, stoßen sie schnell auf die scheußliche Wahrheit: Der Arzt ihrer Eltern hat seine Patientinnen mit seinem eigenen Sperma befruchtet, ohne dass diese davon wussten oder dem zugestimmt haben. Der Kampf für Gerechtigkeit, den Ballard und ihre neu gewonnenen Geschwister, die gerade erst begonnen haben, die verräterischen Machenschaften des Arztes zu durchschauen, auf sich nehmen, liegen dieser beunruhigenden Geschichte über einen unglaublichen Vertrauensbruch zugrunde.

„Senior Year“ – 13. Mai 2022

Nachdem eine Cheerleaderin von einer Pyramide und damit in ein 20-jähriges Koma fällt, wacht sie als 37-jährige Frau auf, bereit, zur High School zurückzukehren, ihren Status zurückzugewinnen und die Krone der Abschlussballkönigin zu erringen, die ihr entgangen ist.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

„In der Cyber-Hölle: Schrecken im Internet“ – 18. Mai 2022

Die Dokumentation „In der Cyber-Hölle: Schrecken im Internet“ erzählt über ein Netzwerk anonymer und ausbeuterischer Chatrooms, das eine Brutstätte für Sexualdelikte war und vor allem über jene Menschen, welche die Betreiber zur Strecke brachten.

„Der Fotograf und der Postbote: Der Mord an José Luis Cabezas“ – 19. Mai 2022

Der Fall des Fotojournalisten José Luis Cabezas schockierte im Sommer 1997 ganz Argentinien. Dabei wurde ein Netzwerk des organisierten Verbrechens aufgedeckt, das die Polit- und Finanz-Elite des Landes zu umfassen schien. Die Folgen waren für den Täter – und das ganze Land – beinahe so dramatisch wie das Verbrechen selbst.

„A Perfect Pairing" – 19. Mai 2022

Als Lola, die hart arbeitende Chefin eines kalifornischen Weinhandels ihren Job kündigt, um ihre eigene Vertriebsfirma zu gründen, fliegt sie voller Tatendrang ins ländliche Australien, um die Winzerfamilie Vaughn als erste potenzielle Kundin zu gewinnen. Die Vaughns sind jedoch absolut nicht daran interessiert, mit einem Neuling ins Geschäft zu kommen. Um sich zu beweisen, übernimmt Lola einen Aushilfsjob auf der Schaffarm der Familie. Zunächst scheint sie der harten Arbeit nicht gewachsen zu sein, doch sie freundet sich mit dem attraktiven Farmer Max an, der ihr beibringt, wie man mit kaputten Zäunen und widerspenstigen Schafen umgeht. Während sie sich näherkommen, muss Lola feststellen, dass sie in Australien viel mehr gefunden hat, als ihren Unternehmergeist und eine neue Liebe. Doch bringen Max’ Geheimnisse die Romanze zum Scheitern?

Neue Serien und Staffeln im Mai 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Serien und Staffeln. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

„The Circle: USA“ Staffel 4 – 04. Mai 2022

Auf einer einzigartigen sozialen Plattform flirten, verbünden und verfeinden sich die acht neuen Teilnehmer und wetteifern in 13 Folgen um 100.000 Dollar. Um das ultimative Preisgeld als Top-Influencer zu ergattern, müssen sie punkten und noch dazu herausfinden, wer echt ist und wer falschspielt.

„El marginal“ Staffel 5 – 04. Mai 2022

Pastor und Diosito, die nach ihrem Fluchtversuch getrennt werden, müssen sich neuen Gefahren und Herausforderungen stellen, um zu überleben. Während der eine eingesperrt war, suchte der andere nach einem Ort jenseits der Mauern, doch beide mussten sich mit den Konsequenzen ihrer Taten auseinandersetzen und die Schäden, die sie in der Vergangenheit verursacht haben, wiedergutmachen. In Puente Viejo werden die Machtkämpfe unterdessen fortgesetzt und Borges, James und Bardo steht eine brutale Abrechnung mit César und Sub21 bevor – unter den wachsamen Augen des „neuen“ Gefängnisdirektors Sergio Antín.

„Drei Meter über dem Himmel“ Staffel 3 – 04. Mai 2022

Eine weitere Sommersaison beginnt an der Romagna Riviera: Summer scheint bereit, die Saison mit einer neuen Sorglosigkeit anzugehen, Dario erhält ein unwiderstehliches Angebot, Sofia kehrt mit der Angst zurück, von ihren Freunden als Fremde betrachtet zu werden, und Ale wird von schweren Schuldgefühlen geplagt. In diesen neuen Folgen unternehmen Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo und Blue einen weiteren Schritt auf dem Weg, sich selbst sowie ihre Träume und Wünsche zu entdecken. Durch ihre Freundschaft und die Ankunft neuer Mitglieder in der Gruppe werden sie etwas Wichtiges über sich selbst und ihre Zukunft erfahren. Und auf ihrem Entwicklungsweg werden sie nicht nur ein breiteres emotionales Spektrum erlangen, sondern auch lernen, dass wahre Liebe manchmal auch bedeuten kann, einen Teil von sich selbst zu verlieren.

„The Pentaverate“ Staffel 1 – 05. Mai 2022

Was wäre, wenn es einen fünf Mann starken Geheimbund gäbe, der schon seit der Pest im Jahr 1347 damit beschäftigt wäre, die Weltereignisse zugunsten des Gemeinwohls zu beeinflussen? Zu Beginn dieser neuen Serie wird ein unzeitgemäßer kanadischer Journalist in eine Mission verwickelt, die Wahrheit aufzudecken und möglicherweise selbst die Welt zu retten. Aber Achtung! Das Pentavirat darf nie enthüllt werden.

„Clark“ Staffel 1 – 05. Mai 2022

Die fiktionalisierte Dramaserie „Clark“ handelt von dem Mann, auf den der Begriff „Stockholm-Syndrom“ zurückzuführen ist und der – trotz zahlreicher Anklagen wegen Drogenhandels, versuchten Mordes, Bankraubs und mehr – ganz Schweden dazu brachte, ihn zu mögen. Anhand tatsächlicher und fabrizierter Fakten aus Clark Olofssons Autobiografie wird in der Serie ein fiktionaler Blick auf eine der umstrittensten Persönlichkeiten der schwedischen Zeitgeschichte geworfen.

„Annarasumanara“ Staffel 1 – 06. Mai 2022

Das berührende Drama handelt von der jungen Yoon Ah-yi, die zu schnell erwachsen werden musste, und dem mysteriösen Zauberer Rieul, der gern ein Kind bleiben möchte, obwohl er längst erwachsen ist.

„42 Tage ohne Spur“ Staffel 1 – 11. Mai 2022

Als Verónica verschwindet, wird die Suche nach ihr für ihre Schwester Cecilia zum Rennen gegen die Zeit, denn diese hat mit der Nachlässigkeit der Behörden, mit Vorurteilen vonseiten der Gesellschaft und mit den Medien zu kämpfen.

„Savage Beauty“ Staffel 1 – 12. Mai 2022

Vor fünfzehn Jahren testeten Don und Grace Bhengu ein toxisches Mittel an einer Gruppe von Straßenkindern. Zinhle Manzini ist eine von zwei Überlebenden – und auf Rache aus. Sie wird zur unsichtbaren Macht, die Familiengeheimnisse ans Licht bringt und die Bhengus auf einen Pfad der Zerstörung führt. Doch auch Unschuldige werden zu Opfern und Zinhles eigene Dämonen drohen sie zu überwältigen. Sie muss sich entscheiden: Will sie Gerechtigkeit oder einfach nur eiskalte Rache?

„The Lincoln Lawyer“ Staffel 1 – 13. Mai 2022

Der unverbesserliche Idealist Mickey Haller führt seine Anwaltskanzlei vom Rücksitz seines Lincoln aus und übernimmt große wie kleine Fälle in und um Los Angeles.

„Das Klunkerimperium“ Staffel 2 – 13. Mai 2022

Die beliebten superreichen Asiaten aus Los Angeles sind zurück – mit noch mehr Luxus, Glamour und Verrücktheiten. In dieser Staffel knistert es zwischen Kevin und Kim, während Cheries und Jesseys Beziehung infrage und die Männerfreundschaft zwischen Kane und Kevin auf die Probe gestellt wird. Unterdessen treiben Christine und Anna, die rivalisierenden High-Society-Queens aus Beverly Hills, die Kunst der sozialen Kriegsführung auf die Spitze. Doch was am Ende für diese Clique zählt, ist die gegenseitige Zuneigung – und natürlich makelloser Stil.

„Vampire in the Garden“ Staffel 1 – 16. Mai 2022

Eines kalten Winters verlor die Menschheit den Kampf gegen die Vampire – und damit auch, was sie als Heimat bezeichneten. Eine Gruppe von Überlebenden errichtete in einer Kleinstadt eine Lichtmauer, durch die sie Schutz und einen Ort fanden, an dem sie in Frieden leben konnten. Trotz ihrer Unterdrückung wünscht sich die Hauptfigur Momo ein Leben in Einklang mit ihren Feinden, den Vampiren. Fine, die Vampirkönigin, die sich den Menschen einst verbunden fühlte, ist vom Schlachtfeld verschwunden. Während in der Stadt der Menschen Krieg herrscht, haben die beiden eine verhängnisvolle Begegnung. Es gab eine Zeit, in der Menschen und Vampire in Einklang lebten. Die Geschichte handelt von einem jungen Mädchen und einer Vampirin auf dem Weg zurück zu diesem Paradies.

„The Future Diary“ Staffel 2 – 17. Mai 2022

„The Future Diary“ ist ein Liebestagebuch, in dem Ereignisse beschrieben sind, die in der Zukunft stattfinden werden. Singles, die sich vorher nicht kennen, müssen eine romantische Handlung nachleben, die in Umrissen in einem ihnen ausgehändigten Tagebuch dargestellt ist. In der zweiten Staffel steht eine Dreiecksbeziehung im Mittelpunkt. Das Tagebuch wird brutalere Prüfungen mit höherer Messlatte vorschreiben. Werden die Singles Liebe oder Freundschaft wählen?

„Love, Death & Robots“ Staffel 3 – 20. Mai 2022

Die neuen Folgen von „Love, Death & Robots“, die sich von der Entdeckung einer uralten bösen Macht bis hin zur komödiantischen Apokalypse erstrecken und Terror, Fantasie und Schönes in sich vereinen, warten mit überraschenden Kurzgeschichten im Bereich Fantasy, Horror und Science-Fiction mit einzigartigem Witz und einer visuell innovativen Umsetzung auf.

„Ghost in the Shell: SAC_2045“ Staffel 2 – 23. Mai 2022

2045 befindet sich die Welt in einem permanenten Kriegs-Zustand, denn auf diese Weise versuchen die vier größten Nationen ihre Wirtschaft am Laufen zu halten, nachdem durch eine Katastrophe alle Formen von Währung zerstört wurden. Die Söldner von der sogenannten Abteilung 9 für öffentliche Sicherheit haben sich zur Gruppe „GHOST“ formiert. Nun sehen sie sich mit der Entstehung von „Post Humans“ und eine Verschwörung konfrontiert. Daher muss die Elite-Einheit geheime Cyber-Missionen durchführen.

„Somebody Feed Phil“ Staffel 5 – 25. Mai 2022

Phil Rosenthal, der Schöpfer von „Alle lieben Raymond“, reist um die Welt und erkundet Küche und Kultur. In dieser Staffel stehen neue Ziele auf dem Programm, darunter Oaxaca, Maine, Helsinki, Portland und Madrid.

„Stranger Things“ Staffel 4 Teil 1 – 27. Mai 2022

Seit der Schlacht von Starcourt, bei der Hawkins von Schrecken und Zerstörung heimgesucht wurde, sind sechs Monate vergangen. Die Freunde haben mit den Folgen zu kämpfen und sind zum ersten Mal voneinander getrennt. Dass sie außerdem mit den Schwierigkeiten der Highschool fertig werden müssen, macht das Ganze nicht einfacher. In dieser so schutzlosen Zeit taucht eine neue und schreckliche übernatürliche Gefahr auf, die ein grausames Rätsel aufwirft, dessen Lösung dem Grauen der anderen Seite endlich ein Ende setzen könnte.