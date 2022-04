Schon bald zieht es Netflix-Abonnenten wieder an die Adria-Küste Italiens: Im Mai startet die dritte und letzte Staffel der Serie „Drei Meter über dem Himmel“. Dann erfahren die Fans, wie die Geschichte von Summer, Ale und ihren Freunden zu Ende geht.

In dieser Übersicht zu den neuen Folgen findet ihr alle Infos rund um Erscheinungsdatum, Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer und Besetzung.

Wann startet „Drei Meter über dem Himmel“ Staffel 3 auf Netflix?

Die Serie „Drei Meter über dem Himmel“, die im Original „Summertime“ heißt, ging im April 2020 erstmals auf Netflix an den Start. Die zweite Staffel folgte im Juni 2021. Der Streamingdienst hält am etwa jährlichen Veröffentlichungsrhythmus fest: Das Erscheinungsdatum der finalen Staffel 3 ist der 4. Mai 2022.

Neustarts sind für gewöhnlich am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

„Drei Meter über dem Himmel“: Wie viele Folgen hat Staffel 3?

Die letzte Staffel der Serie „Drei Meter über dem Himmel“ umfasst wie schon die beiden vorherigen insgesamt acht Folgen. Diese werden vermutlich wieder eine Länge von ca. 40-45 Minuten haben.

Sobald die Titel und der Inhalt der einzelnen Episoden feststeht, findet ihr diese hier.

„Drei Meter über dem Himmel“: Handlung von Staffel 3

Eine weitere Sommersaison an der Romagna Riviera mit Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo und Blue beginnt. Dabei haben sie alle mit ganz unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Summer will endlich sorglos in eine neue Saison starten, während ihre beste Freundin Sofia mit der Angst zurückkehrt, von ihren Freunden als Fremde betrachtet zu werden. Dario dagegen bekommt ein unwiderstehliches Jobangebot und Ale wird von schweren Schuldgefühlen geplagt...

In der letzten Staffel machen sie alle einen weiteren Schritt auf dem Weg, sich selbst sowie ihre Träume und Wünsche zu entdecken. Durch ihre Freundschaft und die Ankunft neuer Mitglieder in der Gruppe werden sie etwas Wichtiges über sich selbst und ihre Zukunft erfahren.

Wie geht die Geschichte von Summer, Ale und Co. weiter? Das zeigt sich in „Drei Meter über dem Himmel“ Staffel 3.

„Drei Meter über dem Himmel“: Trailer zu Staffel 3

Aktuell gibt es leider noch keinen offiziellen Trailer zur dritten Staffel. Sobald Netflix diesen veröffentlicht, findet ihr ihn hier.

„Drei Meter über dem Himmel“: Besetzung von Staffel 3

Neben den bekannten Schauspielern aus den ersten beiden Staffeln sind in Staffel 3 auch ein paar neue Gesichter dabei. Wer die Darsteller im Cast von „Drei Meter über dem Himmel“ sind, seht ihr hier im Überblick.

