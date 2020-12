Ein neues Jahr und ein neuer Monat mit vielen Netflix-Highlights. Der Streaming-Dienst hat bereits erste Ankündigungen für Januar herausgegeben. Die Filme und Serien überzeugen mit tollen Besetzungen, wie Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Priyanka Chopra und Pedro Pascal. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Termin ab 9 Uhr auf Netflix verfügbar. Wir stellen euch die Filme und Serien mit Startterminen vor.

Neue Filme auf Netflix im Januar:

„We Can Be Heroes“ – 1. Januar 2021

Priyanka Chopra, Christian Slater und Pedro Pascal. Hier findet ihr den Als außerirdische Invasoren die Superhelden der Erde entführen, müssen sich deren Kinder zusammenschließen und lernen zusammenzuarbeiten, wenn sie ihre Eltern und die Erde retten wollen. Mit dabei sindHier findet ihr den Trailer

„Pieces of a Woman“ – 7. Januar 2021

Vanessa Kirby) und Sean (Shia LaBeouf) steht kurz davor, Eltern zu werden. Doch ihr Leben ändert sich radikal, nachdem die geplante Hausgeburt in einer Tragödie endet. Damit beginnt für Martha eine jahrelange Odyssee, in der sie nicht nur mit ihrer Trauer, sondern auch mit den stark belasteten Beziehungen zu ihrem Mann und ihrer dominanten Mutter (Ellen Burstyn) fertig werden muss. Darüber hinaus muss sie sich der von der Öffentlichkeit verleumdeten Hebamme (Molly Parker) vor Gericht stellen. Die Hauptdarstellerin Das Bostoner Paar Martha () und Sean () steht kurz davor, Eltern zu werden. Doch ihr Leben ändert sich radikal, nachdem die geplante Hausgeburt in einer Tragödie endet. Damit beginnt für Martha eine jahrelange Odyssee, in der sie nicht nur mit ihrer Trauer, sondern auch mit den stark belasteten Beziehungen zu ihrem Mann und ihrer dominanten Mutter (Ellen Burstyn) fertig werden muss. Darüber hinaus muss sie sich der von der Öffentlichkeit verleumdeten Hebamme (Molly Parker) vor Gericht stellen. Die Hauptdarstellerin Vanessa Kirby hat bei den Filmfestspielen in Venedig für ihre Darstellung den Preis als „Beste Schauspielerin“ gewonnen.

Youtube Pieces of a Woman – Trailer

„Azizler“ – 8. Januar 2021

Aziz erlebt eine schwere Midlife-Crisis: Er ist weder mit seiner Arbeit noch mit seinem Leben zufrieden. Seine Schwester und ihre Familie haben sich nun schon seit geraumer Zeit in seinem Leben und in seinem Haus breitgemacht. Die Beziehung mit seiner Freundin ist nach 4 Jahren auch nicht mehr das Wahre und er hat das Bedürfnis, diese zu beenden. Er möchte einfach seine Freiheit wiederhaben. Und als er es am wenigsten erwartet, eröffnet sich ihm eine Chance, die ihn aus dem schwarzen Loch, in das er hineingefallen ist, retten könnte. Doch wird er durch diese auch zu einem pathologischen Lügner – und irgendwann gibt es keinen Weg mehr zurück.

„Der weiße Tiger“ – 22. Januar 2021

Balram Halwai (Adarsh Gourav) erzählt mit schwarzem Humor von seinem unglaublichen Aufstieg vom armen Dorfbewohner zum erfolgreichen Unternehmer im modernen Indien. Der gerissene und ehrgeizige junge Held verschafft sich einen Job als Chauffeur bei Ashok (Rajkummar Rao) und Pinky (Priyanka Chopra), die gerade aus Amerika zurückgekehrt sind. Als Dienstbote macht er sich unersetzlich und arbeitet hart bis ihm klar wird, wie er ausgenutzt wird.

Adarsh Gourav als Balram und Priyanka Chopra als Pinky Madam in „Der weiße Tiger“.

© Foto: Tejinder Singh Khamkha/NETFLIX

Neue Serien und Staffeln auf Netflix im Januar:

„Cobra Kai“ Staffel 3 – 8. Januar 2021

„Cobra Kai“ setzt 30 Jahre nach den Ereignissen des „All Valley Karate Tournaments 1984“ ein, als ein jetzt erfolgreicher Daniel LaRusso (Ralph Macchio) sein seelisches Gleichgewicht zu verlieren droht, weil er ohne die Anleitung seines Mentors Miyagi auskommen muss und erneut auf seinen alten und heruntergekommenen Widersacher Johnny Lawrence (William Zabka) trifft, der Erlösung durch die Wiedereröffnung des berüchtigten Karate-Clubs „Cobra Kai“ sucht.

„50 m²“ – 27. Januar 2021

Eine zweite Chance zu erhalten ist einfach, doch diese auch umzusetzen ist schwieriger, als man denkt. Gölge verrichtet die Drecksarbeit für Servet Nadir, der ihn aufgezogen hat. Er erinnert sich nicht an seine Kindheit und versucht, diese anhand eines Fotos zu ergründen. Gölge, der alle Geheimnisse von Servet Nadir kennt, nimmt Zuflucht in einer 50 Quadratmeter großen Schneiderei, die im Viertel Güzelce liegt. Seine Nachbarn sind davon überzeugt, dass er Adem, der Sohn des kürzlich verstorbenen Schneiders Adil ist. Unabhängig von den Herausforderungen in diesem Viertel hat Gölge einen nachhaltigen Einfluss auf die Nachbarschaft, wie auch diese einen auf ihn hat.