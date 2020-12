Was der Februar 2021 alles bereit hält, bleibt noch unter Verschluss. Doch Netflix hat bereits ein paar Ankündigungen für Filme herausgegeben. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Termin ab 9 Uhr auf Netflix verfügbar. Wir stellen euch die Filme und Serien mit Startterminen vor.

„Red Dot“ – 11. Februar 2021

„Red Dot“ ist ein schwedischer Actionthriller, der in den schwedischen Bergen spielt. David und Nadja sind ein Paar Ende Zwanzig, deren Ehe in einer Krise steckt. Als Nadja schwanger wird, wollen die beiden ihrer Beziehung noch eine Chance geben und machen einen Skiwanderurlaub in den verschneiten Bergen des wunderschönen schwedischen Nordens. Doch was zunächst nur als kleiner Streit mit zwei ortsansässigen Jägern beginnt, verwandelt sich allmählich in einen Albtraum. Es dauert nicht lange, bis auf ihrer Zeltplane ein roter Laserpunkt erscheint, der die beiden zur Flucht in die erbarmungslose Eiseskälte der Natur zwingt. Schon bald sind sie in den Bergen völlig isoliert und werden von den grausamen Jägern gehetzt. Gleichzeitig haben sie nicht nur die sadistischen Verfolger auf den Fersen, sondern werden auch von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt.

„Dani Rovira: Hass“ - 12. Februar 2021

Auf der Bühne des Teatro Soho CaixaBank in Malaga präsentiert der Schauspieler Dani Rovira seine aufrichtigste, wahnwitzigste und schonungsloseste Vision der menschlichen Existenz in unserer Zeit. Wer primitiv lacht, ist ein Veganer, hat einen Hund oder eine Katze, ist oft auf Instagram, steht auf Renovierungen, ist eine Mutter oder Antonio Banderas höchstpersönlich. Wer Dating-Apps verwendet, ist einfach jähzornig ... Achtung: Er hat für jeden eine Hasstirade parat. Aber wer wird denn gleich beleidigt sein.

„I Care A Lot“ - 19. Februar 2021

Marla Grayson (Rosamund Pike) hat als erfolgreiche rechtliche Betreuerin ein gutes Händchen dafür, das Gesetz auszunützen, um sich selbst zu bereichern. Doch ihre neue Klientin (Dianne Wiest), die kein Wässerchen zu trüben scheint, hegt ein dunkles Geheimnis. Bevor sie sich versehen, merken Marla und ihre Lebenspartnerin (Eiza González), dass sie sich zur Zielscheibe eines skrupellosen Gegenspielers (Peter Dinklage) gemacht haben.

„Verrückt nach ihr“ - 26. Februar 2021

Nach einer magischen gemeinsamen Nacht mit der rätselhaften Carla (Susana Abaitua), beschließt Adri (Álvaro Cervantes), sich selbst in die psychiatrische Anstalt einweisen zu lassen, in der Carla therapiert wird, um sie wiederzusehen. Doch dann muss er feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, wieder entlassen zu werden.