Die Liebesgeschichte von Lara Jean und Peter geht endlich weiter und wird mit dem dritten Teil „To All the Boys: Always and Forever“ ein Ende bekommen. In dem Netflix-Film bereitet sich Lara Jean auf die College-Zeit vor, besucht ihre Schwester in Korea und sie fährt nach New York. Die neuen Erfahrungen bringen ihre Pläne durcheinander und diese unterscheiden sich von Peters Vorstellungen. Können die beiden ihre Differenzen überbrücken und wird es ein Happy End geben?

„To All The Boys I’ve Loved Before“ 3: Start auf Netflix

Wie die Geschichte von Lara Jean und Peter endet, erfahrt ihr schon bald und gerade rechtzeitig vor dem Valentinstag: Der Film „To All the Boys: Always and Forever“ startet am Freitag, 12. Februar 2021, auf Netflix.

Handlung – Darum geht’s in „To All the Boys“ 3

Während der Spring-Break-Ferien besucht Lara Jean ihre große Schwester in Korea und Kitty, die Kleinste im Bunde, kommt auch mit. Doch dann beginnt das letzte High-School-Jahr. Während alle anderen sich für Colleges bewerben, ist sich Lara Jean noch nicht sicher, wohin sie möchte.

Eine Reise nach New York stellt ihre Pläne auf den Kopf, denn Peter will auf jeden Fall in Stanford studieren. Die Prom steht an und Lara Jean muss schließlich eine Entscheidung treffen...

Trailer zu „To All the Boys: Always and Forever“

Hier könnt ihr schon mal einen Blick in den Film werfen:

Youtube Trailer „To All the Boys: Always and Forever“

„To All the Boys“ 3 Schauspieler – Der Cast im Überblick

Zum Cast gehören diese Schauspieler und Schauspielerinnen:

Lana Condor als Lara Jean Covey

Noah Centineo als Peter Kavinsky

Janel Parrish als Margot

Anna Cathcart als Kitty

Ross Butler als Trevor

Madeleine Arthur als Chris

Emilija Baranac als Genevieve

Trezzo Mahoro als Lucas

Trina Rothschild als Sarayu Blue

John Corbett als Dr. Covey

„To All the Boys I've Loved Before“

Im ersten Film der Reihe lernen wir Lara Jean kennen. Diese hat einige Liebesbriefe geschrieben, bewahrt sie aber lieber in einer Box auf, anstatt sie zu verschicken. Ihre kleine Schwester Kitty macht ihr da einen Strich durch die Rechnung, die Briefe gehen raus und die Jungs erfahren von Lara Jeans wahren Gefühlen. Schließlich entscheiden sie und Peter Kavinsky eine Fake-Beziehung einzugehen, die allerhand Vorteile mit sich bringt, aber schließlich zu einer echten Beziehung wird.

„To All the Boys: P.S. I Still Love You“