Wer es nicht mehr abwarten kann, der findet hier schon die ersten neuen Ankündigungen für März. Netflix hält sich noch sehr bedeckt, was es so Neues geben wird. Ein Highlight für Serienfans wird sicher die Serie „Sky Rojo“ von den Machern von „Haus des Geldes“ sein.

Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Termin ab 9 Uhr auf Netflix verfügbar. Wir stellen euch die Filme und Serien vor samt Startterminen.

Neue Filme auf Netflix im März

„Moxie. Zeit, zurückzuschlagen“ – 03. März 2021

Vivian (Hadley Robinson), eine eigentlich schüchterne 16-Jährige, läuft meist mit gesenktem Kopf herum und versucht, möglichst nicht aufzufallen. Als sie jedoch durch die Ankunft einer neuen Schülerin (Alycia Pascual-Peña) gezwungen wird, das ungezügelte Verhalten ihrer Mitschüler an der Highschool genauer zu betrachten, merkt Vivian, dass sie endgültig genug hat. Sie lässt sich von der rebellischen Vergangenheit ihrer Mutter (Amy Poehler) inspirieren und bringt anonym ein Untergrundmagazin namens „Moxie“ heraus, in dem sie das zweifelhafte Verhalten und die Verfehlungen in der Highschool anprangert. Völlig unerwartet tritt sie damit eine Bewegung los. Plötzlich steht Vivian im Mittelpunkt einer Revolution und schmiedet neue Freundschaften mit anderen jungen Frauen und Mitstreiterinnen quer über alle Cliquen und Clubs hinweg, mit denen sie gemeinsam die Höhen und Tiefen des Highschool-Alltags bewältigt.

„Yes Day“ – 12. März 2021

Nachdem Allison und Carlos das Gefühl haben, zu ihren Kindern und Kollegen immer nur Nein sagen zu müssen, beschließen sie, ihren drei Kindern einen „Yes Day“ zu schenken. Danach dürfen die Kinder 24 Stunden lang die Regeln bestimmen. Die beiden ahnen nicht, dass dies zu einem unglaublichen Abenteuer rund um Los Angeles führen wird, das die Familie enger denn je zusammenschweißt.

„Paper Lives“ – 15. März 2021

In einem verarmten, von der Auswanderung geprägten alten Viertel in Istanbul ist Mehmet ein geschätzter Zeitgenosse, der ein Festmülllager betreibt. Er hilft allen in Not, insbesondere den obdachlosen Kindern und Jugendlichen, da er unter ähnlichen Umständen aufgewachsen ist. Mehmet erhält Unterstützung von Tahsin, der Mehmet und den Hilfsbedürftigen schon jahrelang aushilft. Eines Tages lernt Mehmet einen achtjährigen Jungen kennen, der im Müllsack seines besten Freundes Gonzales steckt. Mehmet möchte den Jungen unbedingt wieder mit seinen Eltern vereinen, und die beiden freunden sich auf der Suche nach ihnen an.

Neue Serien und Staffeln auf Netflix im März

„Sky Rojo“ – 19. März 2021

Von den Machern von „Haus des Geldes“ stammt diese neue Serie voller Action, schwarzem Humor und purem Adrenalin. Auf der Suche nach Freiheit flüchten Coral, Wendy und Gina vor Romeo, ihrem Zuhälter aus dem Braut-Club, und dessen Handlangern Moises und Christian. Während ihrer wahnwitzigen Reise müssen sich die Frauen allen möglichen Gefahren stellen und jede Sekunde so leben, als sei es ihre letzte. Dabei wächst ihre Freundschaft und sie entdecken etwas Entscheidendes: Gemeinsam sind sie stärker und haben viel bessere Chancen, ihr Leben zurückzubekommen.