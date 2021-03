Zum ersten Mal ist bei Netflix ein christliches Musical zu sehen. Die Teenager-Romanze „A Week Away“ erzählt die Geschichte eines Jungen, der mit mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Er muss sich entscheiden: In den Jugendknast gehen oder ein christliches Sommercamp besuchen. Unfreiwillig geht er ins Ferienlager, wo er sich aber schon bald in eine Betreuerin verliebt...

Wir haben für euch alles rund um Trailer, Besetzung und Handlung des neuen Musicals „A Week Away“ auf Netflix im Überblick.

„A Week Away“ Musical: Start auf Netflix

Der neue Film „A Week Away“ wird am Freitag, 26.03.2021, auf Netflix veröffentlicht. Wie gewohnt sind Neustarts ab 9 Uhr morgens verfügbar.

„A Week Away“: Trailer und Handlung

Der Teenager Will Hawkins gerät des Öfteren in Schwierigkeiten und und muss nun für seine Fehler gerade stehen. Er muss eine Entscheidung fällen: Entweder geht Will in Jugendhaft oder er nimmt an einem christlichen Sommerlager teil. Der Teenager wagt den Schritt ins Sommercamp. Dort verliebt er sich völlig unerwartet in die Betreuerin Avery. Bei ihr fühlt sich Will so wohl wie schon lange nicht mehr... Doch wird Avery mit seiner Vergangenheit zurechtkommen?

Youtube Offizieller Trailer zu dem Film „A Week Away“ auf Netflix

„A Week Away“ Cast: Die Besetzung des Films

Die Hauptrollen des Liebesfilms übernehmen Bailee Madison und Kevin Quinn. Die Hauptdarsteller und weitere Rollen im Überblick.

Bailee Madison als Avery

Kevin Quinn als Will Hawkins

Sherri Shepherd als Kristin

David Koechner als David

Kat Conner Sterling als Presley

Jahbril Cook als George

Ed Amatrudo als Mark

