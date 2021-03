Wer es nicht mehr abwarten kann, der findet hier schon die ersten neuen Neuheiten-Ankündigungen für April. Netflix hält sich noch sehr bedeckt, was es in diesem Monat Neues geben wird. Ein Highlight für Serienfans wird sicher die Serie „Shadow and Bone“ sein. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Termin ab 9 Uhr auf Netflix verfügbar. Wir stellen euch die Filme und Serien vor samt Startterminen.

„Schnelles Geld“ Staffel 1 – 7. April 2021

Diese Neuauflage in schwedischer Sprache spielt in Stockholm zehn Jahre nach den Ereignissen der Filmtrilogie. Im Mittelpunkt der Geschichte von „Schnelles Geld“ steht die junge alleinerziehende Leya, die es in der Start-up-Szene zu etwas bringen will. In diesem hektischen Umfeld, in dem es mehr denn je um Status und Geld geht, will Leya es unbedingt schaffen, koste es, was es wolle. Der Unternehmer-Jetset und die kriminelle Unterwelt agieren brutaler, chaotischer und gnadenloser als je zuvor. Und immer, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen, stehen bei der Jagd nach dem schnellen Geld vor allem Loyalität, Freundschaften und Geschäftspartner auf dem Prüfstand.

„Night in Paradise“ – 9. April 2021

„Night in Paradise“ ist die Geschichte eines Mannes, der ins Visier von Gangstern geriet, und einer Frau, die im Leben keinen Sinn mehr sieht.

Youtube

„Dad Stop Embarrassing Me!“ Staffel 1 – 14. April 2021

Der erfolgreiche Geschäftsmann und Junggeselle Brian Dixon (Jamie Foxx) wird in „Dad Stop Embarrassing Me!“ zum Vollzeitvater seiner jugendlichen Tochter Sasha (Kyla-Drew). Dixon ist entschlossen, in der Vaterrolle sein Bestes zu geben, und vertraut dabei auf die Hilfe seines Vaters (David Alan Grier) und seiner Schwester (Porscha Coleman). Sasha hingegen braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann, um zu lernen, sich in ihrem neuen, liebevoll chaotischen Zuhause zurechtzufinden.

„Ride or Die“ – 15. April 2021

Der Film „Ride or Die“ basiert auf dem Comic „Gunjo“ von Ching Nakamura und erzählt von extremer Liebe und extremem Hass zwischen zwei Frauen. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die lesbische Mittzwanzigerin Rei Nagasawa und ihre frühere Klassenkameradin Nanae Shinoda. Letztere befindet sich in einer Missbrauchsbeziehung. Da Rei Nanae schon seit ihrer Schulzeit liebt, tötet sie deren brutalen Ehemann. Doch Nanae ist voller Abscheu und Angst, dass sie Rei dazu gebracht hat, einen Mord zu begehen, während Rei die Situation damit rechtfertigt, dass sie dadurch Nanae gerettet hat. Bei ihrem Versuch, ihre gegenseitige Liebe zu entwickeln, verstricken sich Rei und Nanae immer tiefer in ihre inkompatiblen Gefühle füreinander.

„Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ Staffel 1 – 23. April 2021

Die Serie „Shadow and Bone“ erzählt von Alina Starkov, einer verwaisten, niedrigrangigen Soldatin, die in einer vom Krieg gezeichneten Welt außerordentliche Kräfte freisetzt, die die Freiheit ihres Landes bedeuten könnten. Angesichts der unsagbaren Bedrohung durch die Schattenflur muss Alina alles zurücklassen und sich einer Eliteeinheit magischer Soldaten, genannt Grisha, anschließen. Doch ihre Fähigkeiten machen ihr zu schaffen und in einer Welt, in der Verbündete zugleich Feinde sein können, ist nichts, wie es scheint. Überall lauern Gefahren, darunter eine Gruppe charismatischer Krimineller. Magie allein ist nicht genug, um zu überleben.

Youtube

„Anon“ – 30. April 2021

Sal Friedland ist ein Detektiv in einer Welt ohne Privatsphäre oder Anonymität, was die Kriminalität fast verschwinden lässt. Er wird in „Anon“ zur Aufklärung einer ungeklärten Mordreihe geordert. Er lernt ein Mädchen ohne Namen kennen. Sie hat keine Identität und keine Vergangenheit. Sal stellt alles in Frage – doch ist das vielleicht erst der Anfang?