„My Mom, Your Dad“. In dem neuen Format wollen zwölf Kinder ihre alleinerziehenden Eltern verkuppeln. Während diese sich in einer Villa auf der griechischen Insel Kreta kennenlernen, wissen sie nicht, dass sie von ihrem Nachwuchs beobachtet werden. Zudem können die Kinder Einfluss auf das Geschehen nehmen... Ob sich so Paare finden, Es ist nie zu spät, die große Liebe zu finden. Das ist das Motto der Datingshow. In dem neuen Format wollen zwölf Kinder ihre alleinerziehenden Eltern verkuppeln. Während diese sich in einer Villa auf der griechischen Insel Kreta kennenlernen, wissen sie nicht, dass sie von ihrem Nachwuchs beobachtet werden. Zudem können die Kinder Einfluss auf das Geschehen nehmen... Ob sich so Paare finden, zeigt sich ab dem 15. August 2023 auf Vox...

Welche Teilnehmer sind bei „My Mom, Your Dad“ dabei? Hier bekommt ihr Infos und Bilder zu den Eltern und ihren Kindern.

Die Teilnehmer von „My Mom, Your Dad“ im Überblick

In der neuen Vox-Show „My Mom, Your Dad“ suchen insgesamt zwölf Single-Mütter und -Väter den Partner beziehungsweise die Partnerin fürs Leben. Was sie jedoch nicht wissen: Ihre Kinder sind undercover dabei und beobachten sie auf Schritt und Tritt. Sie können sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen und entscheiden, wer ihre Mutter oder ihren Vater kennenlernen darf. Erst am Ende erfahren die Eltern schließlich von der geheimen Mission ihres Nachwuchses.

Die Eltern und ihre Kinder im Überblick:

Anja (50) und Tochter Sarina (19)

Tanja (47) und Tochter Melina (19)

Gudrun (54) und Tochter Aimée (18)

Steffen (55) und Tochter Nina (21)

Viktor (53) und Sohn Philipp (32)

Karlheinz (53) und Tochter Michelle (25)

Carsten (60) und Sohn Norman (19)

Alexandra (53) und Sohn Tobias (26)

Claudia (57) und Sohn Tim (26)

Andrea (54) und Sohn Timo (24)

Ulf (56) und Sohn Tom (18)

Denis (45) und Sohn Etienne (19)

Die zwölf Kinder von „My Mom, Your Dad“ sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Sie wollen dabei helfen, dass sich ihre alleinerziehenden Eltern nochmal so richtig verlieben. Sie sind der Meinung, dass ihre Eltern dabei Unterstützung benötigen, weshalb sie sie für die Show angemeldet haben. Die zwölf Single-Mütter und -Väter haben bereits mehrere langjährige Beziehungen hinter sich, bisher jedoch noch nicht den Partner beziehungsweise die Partnerin fürs Leben gefunden. Dies soll sich nun ändern. Wir stellen euch die zwölf Eltern und ihre Kinder inklusive Bilder einzeln vor:

Anja und Tochter Sarina

Anja ist 50 Jahre alt und hat zwei Töchter von zwei unterschiedlichen Männern, darunter die 19-jährige Sarina. Anja ist seit sieben Jahren Single, hat es seit ihrer Scheidung jedoch mehrfach mit Männern versucht, was jedoch erfolglos blieb. Trotzdem glaubt sie immer noch an die Liebe auf den ersten Blick. In ihrer Freizeit hält sie sich mit Poledance fit. Außerdem reist sie jedes Jahr für einen Partyurlaub nach Mallorca.

Ihre Tochter Sarina macht dagegen aktuell ihr Abitur und arbeitet nebenbei in der Gastronomie. In ihrer Freizeit geht sie gerne essen und shoppen. Außerdem betreibt sie einen TikTok-Account, auf dem sie regelmäßig Videos postet. Auch ihre Mutter Anja hat sie bereits einige Male dazu überredet, für ihren Account vor die Kamera zu treten. Zu ihrer Mutter hat Sarina ein inniges Verhältnis, die beiden stehen sich dementsprechend sehr nah.

Anja (l.) glaubt trotz schlechter Erfahrungen noch an die große Liebe.

© Foto: RTL / Fine Lohmann

Tanja und Tochter Melina

Die 47-jährige Tanja ist erst seit rund einem halben Jahr Single. Neben der 19-jährigen Melina hat sie noch eine weitere Tochter. Beruflich ist Tanja als Sängerin in einer eigenen Band aktiv, mit der sie fast jedes Wochenende auf einer Bühne steht. Sie ist eine humorvolle, extrovertierte und direkte Powerfrau mit eigener Meinung, die bereits fünf Jahre verheiratet war. Jetzt wünscht sie sich einen großen, dunkelhaarigen Mann, der ihr treu ist und dieselben Absichten wie sie hat.

Melina zog bereits im Alter von 18 Jahren in ihre erste eigene Wohnung. Aktuell macht sie ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rettungsdienst, möchte später jedoch am liebsten Medizin studieren. Auch sie postet regelmäßig Videos auf ihrem TikTok-Account. Mit einem Gesangsvideo erreichte sie sogar über eine Million Zuschauer. Melina ist mitfühlend und sehr emotional, weshalb bei ihr bei traurigen Filmen kein Auge trocken bleibt.

Tanja (l.) wünscht sich einen Mann, der ihr treu ist.

© Foto: RTL / Fine Lohmann

Gudrun und Tochter Aimée

Die 54-jährige Gudrun war bereits zweimal verheiratet und ist jetzt seit anderthalb Jahren Single. Neben der 18-jährigen Aimée hat sie noch zwei weitere Kinder. Außerdem ist sie seit zwei Jahren glückliche Oma. Beruflich ist sie in ihrem eigenen Friseursalon tätig. In der Vergangenheit musste sie bereits einen harten Schicksalsschlag verkraften, denn sie wurde mit Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Diesen hat sie jedoch laut eigener Aussage mithilfe von Naturmedikation alleine besiegt. Gudrun ist in einer Beziehung vor allem wichtig, dass ihr Partner finanziell unabhängig ist.

Aimée geht aktuell noch zur Schule und ist, genauso wie ihre Mutter, in der spirituellen Welt unterwegs. Charakterlich ist sie eher ein ruhiger Mensch, vertraut sie jemandem, taut sie jedoch schnell auf und ist für jeden Spaß zu haben. Zu ihrer Mutter hat sie ein gutes Verhältnis – auch wenn die beiden hin und wieder streiten. Sie unternehmen gerne gemeinsame Reisen oder verbringen ruhige Abende zusammen.

Gudrun (r.) findet es wichtig, dass ihr Partner finanziell unabhängig ist.

© Foto: RTL / Fine Lohmann

Steffen und Tochter Nina

Steffen ist 55 Jahre alt und war ganze 22 Jahre mit der Mutter seiner zwei Kinder verheiratet. Seitdem die beiden sich jedoch vor zwei Jahren auseinander gelebt haben, geht er als Single durchs Leben. Seiner Meinung nach ist das lange genug, weshalb er es kaum erwarten kann, wieder ins Dating-Leben einzusteigen. Steffens aktuelles Lebensmotto ist „lässig statt spießig“. Aus diesem Grund verbringt er seine Freizeit gerne in der Sauna, am Grill oder in der Küche und auf dem Golfplatz.

Steffens 21-jährige Tochter Nina wohnt aktuell noch bei ihm. Sie hat sich noch nicht entschieden, was sie mal beruflich machen möchte, und jobbt deshalb in der Gastronomie. Zu ihrem Vater hat sie ein sehr gutes Verhältnis, er steckt sie mit seiner fröhlichen Art an und motiviert sie, sich mehr im Leben zuzutrauen. Ninas großer Wunsch ist es, irgendwann auszuwandern, sie möchte ihren Vater jedoch nicht zurücklassen.

Steffen kann es kaum erwarten, wieder ins Dating-Leben einzusteigen.

© Foto: RTL / Fine Lohmann

Viktor und Sohn Philipp

Der 53-jährige Viktor arbeitet als Kampfkunsttrainer und betreibt insgesamt 18 Kampfkunstschulen. Er ist Vater von drei Söhnen, die alle von unterschiedlichen Frauen stammen. Zwei seiner Söhne stammen aus One-Night-Stands. Aus diesem Grund lernte er sie auch erst in ihrem Jugendalter kennen. Mit der Mutter seines 32-jährigen Sohnes Philipp führte er jedoch eine Beziehung, weshalb er sich auch viel um ihn kümmerte. Viktor ist seit drei Jahren Single, datet jedoch gerne über Tinder oder lernt Frauen durch den Sport kennen. Er wünscht sich eine Frau mit einem gesunden Lifestyle und der passenden Energie.

Philipp hat zwar ein Masterstudium in Informatik abgeschlossen, arbeitet aber, genauso wie sein Vater, als Kampfkunsttrainer und leitet eine Kampfkunstschule von seinem Vater in Würzburg. Da er durch diesen die Liebe zur Kampfkunst entdeckt, viele Länder bereist und Weltmeisterschaften gewonnen hat, haben die beiden ein sehr gutes Verhältnis. Nach der Trennung seiner Eltern lebte er jedoch bei seiner Mutter und ihrem neuen Partner.

Viktor (r.) datet gerne über Tinder.

© Foto: RTL / Fine Lohmann

Karlheinz und Tochter Michelle

Karlheinz ist 53 Jahre alt und hat neben seiner 25-jährigen Tochter Michelle noch vier weitere Kinder. Kalle, wie er genannt wird, ist ein echter Familienmensch. Aus diesem Grund leidet er bis heute an einem schweren Schicksalsschlag: Seine erste Ehefrau erlitt eine Frühgeburt, bei der eins der Babys starb, das andere lebt mit einer geistigen Behinderung. Er bereut es, in der Vergangenheit zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit mit seinen Kindern verbracht zu haben, weshalb ihm die Zeit mit diesen heutzutage sehr wichtig ist. Kalle ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und Wellness-Fan, sowie ein Genussmensch.

Michelle ist beruflich als Friseurmeisterin tätig. Nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten, lebte sie zunächst bei ihrer Mutter, später dann jedoch bei ihrem Vater. Heutzutage versucht sie ihn so oft wie möglich zu besuchen, vor allem wenn auch ihre jüngeren Geschwister da sind. Bis heute behält sie eine gemeinsame Reise mit ihrem Vater nach Disneyland Paris in besonderer Erinnerung.

Karlheinz musste einen schwere Schicksalsschlag verkraften.

© Foto: RTL / Fine Lohmann

Carsten und Sohn Norman

Der 60-jährige Carsten hat sich nach 14 Jahren Ehe von seiner Frau getrennt, weil er das Gefühl hatte, sich nicht weiterentwickeln zu können. Die Trennung der beiden endete jedoch unschön, was einen kompletten Kontaktabbruch zur Folge hatte. Nach der Trennung hatte er zwei weitere Beziehungen, die jedoch auch nicht hielten, weshalb er nun seit zwei Jahren Single ist. In seiner Freizeit schaut er sich gerne Fußballspiele an und kocht viel. Seine Traumfrau sollte eigenständig und lebenshungrig sein und seine Erfahrungen mit ihm teilen können.

Carstens 19-jähriger Sohn Norman macht aktuell eine Ausbildung zum Hotelfachmann, möchte anschließend jedoch Flugbegleiter werden, um etwas von der Welt zu sehen. Nach der Trennung seiner Eltern lebte er bei seiner Mutter. Zu seinem Vater hat er trotzdem ein gutes Verhältnis, denn die beiden verbindet die Leidenschaft zum Fußball. Außerdem wünscht er sich für ihn eine Powerfrau, die optisch ähnlich wie seine Mutter aussehen soll.

Carsten (r.) wünscht sich eine eigenständige und lebenshungrige Frau.

© Foto: RTL / Fine Lohmann

Alexandra und Sohn Tobias

Alexandra ist 53 Jahre alt und seit drei Jahren Single. Sie kam bereits im Jugendalter mit ihrem ersten Mann zusammen, mit dem sie zwei Söhne hat, darunter der 26-jährige Tobias. Nach der Trennung von diesem kam sie mit einem weiteren Mann zusammen, der jedoch vor drei Jahren verstarb. Anschließend versuchte ihr Sohn Tobi sie über die Dating-App Tinder zu verkuppeln, was bisher jedoch erfolglos blieb. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit Wandern, Feiern und in der Natur. Alexandra wünscht sich nun einen Mann, der sie mit seiner positiven Energie anstecken kann.

Tobias ist nach der Trennung seiner Eltern zusammen mit seinem Bruder zu seiner Mutter gezogen. Obwohl er sich als richtiges Mama-Kind bezeichnet, hat er auch ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. In seinem Leben regelt er die Dinge gerne ruhig und gelassen, während seine Mutter eher schnell in Hektik verfällt. Tobias befindet sich aktuell in einer Beziehung und arbeitet ab und zu als Model und Komparse.

Alexandra hatte bisher erst zwei Beziehungen.

© Foto: RTL

Claudia und Sohn Tim

Die 57-jährige Claudia hat neben ihrem 26-jährigen Sohn Tim noch einen weiteren Sohn. Tim war gerade mal sechs Jahre alt, als sie sich vor rund 20 Jahren von ihrem ersten Mann trennte. Anschließend führte sie eine weitere Beziehung, die jedoch nach zwölf Jahren in die Brüche ging. In der Vergangenheit wurde sie außerdem mehrfach betrogen, weshalb ihr Treue und Ehrlichkeit extrem wichtig sind. Beruflich ist Claudia als Sektretärin tätig, arbeitet nebenbei jedoch auch als Mode-Influencerin und Best-Ager-Model.

Claudias Sohn Tim arbeitet hauptberuflich als Industriemechaniker und nebenberuflich als Musiker. Mit Letzterem würde er in der Zukunft gerne irgendwann groß rauskommen. Mit seiner Mutter verbringt er gerne Zeit in seiner Freizeit, da Familie einen hohen Stellenwert in seinem Leben hat. Auch Tim ist aktuell Single, seine letzte Beziehung hielt fünf Jahre lang.

Claudia sind Treue und Ehrlichkeit in einer Beziehung besonders wichtig.

© Foto: RTL

Andrea und Sohn Timo

Andrea ist 54 Jahre alt und hat einen Sohn und eine Tochter. Auch sie musste in der Vergangenheit bereits einen harten Schicksalsschlag ertragen: Kurz nach der Geburt ihrer Tochter wurde sie von ihrem zehn Jahre langen Mann aus dem Haus geworfen, da er eine neue Frau kennengelernt hatte. Anschließend zog sie ihre zwei Kinder alleine groß. Aus diesem Grund besteht zwischen ihnen auch eine ganz besondere Bindung. Andrea ist das Aussehen eines Mannes nicht sehr wichtig, denn sie ist der Meinung, dass wahre Schönheit von Innen kommt. Er darf jedoch gerne größer und kräftiger sein.

Andreas 24-jähriger Sohn Timo wird von seiner Familie eher als introvertiert, ruhig und achtsam beschrieben. Ihm ist es besonders wichtig, dass es den Menschen, die er liebt, gut geht. Er arbeitet als Fahrradkurier, macht nebenbei jedoch selbstproduzierte Musik. Letzteres ist seine große Leidenschaft. In seiner Freizeit meditiert er gerne, geht im Wald spazieren und treibt Sport. Außerdem legt er großen Wert auf vegetarische und vegane Ernährung.

Andrea hat ihre Kinder alleine großgezogen.

© Foto: RTL

Ulf und Sohn Tom

Dem 56-jährigen Ulf ist Sport sehr wichtig, denn er trainiert mindestens fünf Mal in der Woche. Er lebt erst seit rund einem halben Jahr als Single und hat einen Sohn. Die Beziehung mit dessen Mutter hielt ganze 15 Jahre, doch nach der Trennung zog er seinen Sohn alleine groß. Um genug Zeit für diesen zu haben, musste er seine Stunden bei der Arbeit reduzieren. Seine Freunde beschreiben Ulf als offen, humorvoll und zuverlässig. In einer Beziehung findet er vor allem Küssen essenziell.

Der 18-jährige Tom macht aktuell eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei VW. Damit tritt er in die Fußstapfen von zahlreichen Familienmitgliedern. Seit der Trennung seiner Eltern lebt er mal bei seiner Mutter und mal bei seinem Vater, er ist jedoch der Meinung, dass sein Vater viel strenger ist. In seiner Freizeit geht Tom gerne zusammen mit seinem Vater ins Fitnesstudio, fährt Motorrad und macht seit kurzem Kickboxen. Er bezeichnet sich selbst als faul und muss sich dementsprechend oftmals selbst einen Ruck geben.

Tom (l.) findet Küssen in einer Beziehung essenziell.

© Foto: RTL

Denis und Sohn Etienne

Denis ist 45 Jahre alt und nennt sich selbst „Daddy Cool“. Mit der Mutter seiner zwei Kinder kam er mit 20 Jahren zusammen, doch zu der Zeit fühlte er sich eigentlich noch nicht bereit für eine Beziehung. Da Denis seiner Frau nicht immer treu war, zerbrach die Beziehung als sein Sohn Etienne ein Jahr alt war. Nun ist er seit fünf Jahren Single. Bei einer Frau ist ihm vor allem das Aussehen besonders wichtig, da er auch bei sich großen Wert darauf legt. In der Vergangenheit hat er außerdem mit Amateurfußball Geld verdient.

Der 19-jährige Etienne hat ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Vater, bezeichnet sich aber eher als Mama-Kind. Denis hilft ihm oftmals wenn es um Frauen-Themen geht, weshalb die beiden offen über alles reden können. Auch Etienne spielt in seiner Freizeit gerne Fußball, träumt jedoch davon in der Zukunft ein bekanntes Model zu werden.