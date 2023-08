Mit der Datingshow „My Mom, Your Dad“ setzte Vox auf ein neues Konzept. In dem Format wollen zwölf Kinder ihre alleinerziehenden Eltern miteinander verkuppeln. Sie beobachten nicht nur heimlich das Geschehen, sondern können auch noch Einfluss darauf nehmen. Was grundsätzlich nach einer erfrischenden Neuheit im Datingshow-Bereich klingt, wurde für den Sender zum großen Quoten-Flop. Daher wurde die Ausstrahlung nach nur drei Folgen gestrichen.

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Stream und weitere Infos zu „My Mom, Your Dad“ findet ihr hier im Überblick.

„My Mom, Your Dad“ wird aufgrund schlechter Quoten abgesetzt

Es sollte DAS neue Datingformat werden, doch den TV-Zuschauern taugte die Show offensichtlich nicht. Schon seit der ersten Folge kämpfte „My Mom, Your Dad“ mit miesen Quoten. Schon die Auftaktfolge lief laut „quotenmeter.de“ mit 0,50 Millionen Zuschauern sehr schlecht. Die zweite Folge verzeichnete nur noch 0,38 Millionen. Nachdem auch die dritte Woche mit 0,45 Millionen Zusehenden unzufriedenstellende Quoten einbrachte, zog der Sender Konsequenzen: Die Ausstrahlung auf Vox entfällt ab dem 5. September 2023.

„My Mom, Your Dad“: Sendetermine auf Vox

Der Startschuss für die neue Kuppelshow „My Mom, Your Dad“ fiel am Dienstag, 15. August 2023, auf Vox. Die Sendung besteht aus insgesamt acht Episoden. Diese wurden bis einschließlich zur dritten Folge in einem wöchentlichen Rhythmus immer dienstags zur Primetime veröffentlicht.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 15. August 2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 22. August 2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: 29. August 2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: –

Folge 5: –

Folge 6: –

Folge 7: –

Folge 8: –

Gibt es die Folgen weiterhin als Stream auf RTL+?

Die Ausstrahlung im Free-TV ist zwar gecancelt, doch online könnt ihr die Show weiter sehen. Die Episoden von „My Mom, Your Dad“ werden weiterhin wöchentlich auf RTL+ als Stream zur Verfügung gestellt.

Darum geht es in „My Mom, Your Dad“

Es ist nie zu spät für die große Liebe! So sehen das auch die Kinder, die ihre alleinerziehenden Eltern für die neue Show „My Mom, Your Dad“ nominiert haben. Darin bekommen insgesamt zwölf Single-Mütter und -Väter die Chance, unter den anderen Teilnehmern, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Was sie nicht ahnen: Ihr Nachwuchs beobachtet sie dabei auf Schritt und Tritt – und kann sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen!

Nur einen Katzensprung von ihren Eltern entfernt leben die schon erwachsenen Kinder zusammen in einer Villa und beobachten sowie kommentieren das Flirtverhalten ihrer Mütter und Väter. Was hätten die Kids lieber nicht gewusst und was können sie sich von den Eltern abgucken? Während sich die Alleinerziehenden näherkommen, treten ein paar Häuser weiter die Kinder in Spielen gegeneinander an. Wer die Challenge für sich entscheidet, darf seinem Elternteil etwas Gutes tun und zum Beispiel entscheiden, wen die eigene Mutter oder der Vater kennenlernen darf. Bei den Dates sind sie dann undercover dabei und können die Situation beeinflussen.

Am Ende erfahren die Eltern von der geheimen Mission und der Entscheidungskraft ihrer Kinder. Warum haben sie in bestimmten Situationen die Dates ihrer Mütter und Väter beeinflusst? Welcher Teilnehmer passt in den Augen des Nachwuchses am besten zu den Single-Eltern? Abschließend wird ihnen die alles entscheidende Frage gestellt: Wer hat auf der Insel sein neues Liebesglück gefunden?

Amira Pocher moderiert „My Mom, Your Dad“

Amira Pocher ist eine in Deutschland lebende österreichische Moderatorin und Podcasterin, die zunächst als Frau von Oliver Pocher einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Mittlerweile hat sie sich jedoch einen echten Namen als Moderatorin gemacht. Sie hat beispielsweise die Vox-Show „Die Superzwillinge" moderiert und führt seit 2022 regelmäßig durch das Boulevardmagazin „Prominent!". Nun wagt sie ein neues Abenteuer und begleitet die Teilnehmer von „My Mom, Your Dad" auf der Suche nach ihrer großen Liebe.

Wo wurde „My Mom, Your Dad“ gedreht?

Traumhafte Strände, antike Kulturstätte und kristallklares Wasser – in der neuen Vox-Show „My Mom, Your Dad“ verschlägt es die Teilnehmer an einen traumhaften Ort. Gedreht wurden die acht Episoden auf der griechischen Insel Kreta, die vor allem für ihre langen Palmenstrände und einsamen Buchten sowie für ihre kontrastreiche Landschaft mit Bergen und wilden Schluchten bekannt ist. Weitere Infos findet ihr hier:

„My Mom, Your Dad“: Das sind die Teilnehmer

In der neuen Kuppelshow „My Mom, Your Dad“ begeben sich insgesamt zwölf Teilnehmer auf eine ganz besondere Reise. Sie sind alle alleinerziehende Eltern, die sich nochmal so richtig verlieben wollen. Das wünschen sich auch ihre Kinder, weshalb sie undercover bei den Dates ihrer Eltern dabei sind, um sie zu unterstützen oder die Situation zu beeinflussen. Welche Eltern ihre große Liebe suchen und welche Kinder ihnen dabei zur Seite stehen, erfahrt ihr hier: