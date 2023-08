„My Mom, Your Dad“ reisen griechische Insel Kreta. Dort bekommen sie die Chance, unter den anderen Teilnehmern den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Doch dabei ahnen sie nicht, dass ihr Nachwuchs sie auf Schritt und Tritt beobachtet und sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen kann. In der neuen Vox-Showreisen zwölf Single-Frauen und -Männer einmal quer durch Europa, denn ihre Kinder sind der Meinung, dass es nie zu spät für die wahre Liebe ist. Ihre Reise führt sie auf die. Dort bekommen sie die Chance, unter den anderen Teilnehmern den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Doch dabei ahnen sie nicht, dass ihr Nachwuchs sie auf Schritt und Tritt beobachtet und sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen kann.

Wo genau wurde „My Mom, Your Dad“ gedreht? Und an welchem Ort befinden sich die Villen? Alle Infos zum Drehort und der Location erhaltet ihr in dieser Übersicht.

Wo liegt der Drehort von „My Mom, Your Dad“?

Sommer, Sonne und Meer – das ist das Erfolgsrezept von fast allen Datingshows. Und auch in der neuen Vox-Show „My Mom, Your Dad“ verschlägt es die Teilnehmer an ein sonniges Reiseziel. Für die alleinerziehenden Eltern und ihre Kinder geht es auf die griechische Insel Kreta. Wo genau auf der Insel es die Teilnehmer, die die ganze Zeit unter der Aufsicht ihrer Kinder stehen, für Dates hin verschlägt, ist jedoch noch nicht bekannt. Klar ist aber: Auf die Single-Männer und -Frauen warten auf Kreta malerische Strände für aufregende Treffen. Und auch die bezaubernden Ortschaften mit den Bergen im Hinterland geben ein absolutes Highlight für Dates ab.

Die Fakten zu Kreta im Überblick

Traumhafte Strände, kristallklares Wasser und antike Ausgrabungsstätte – die griechische Insel Kreta ist ein echtes Urlaubsparadies. Die größte Insel von Griechenland ist vor allem für ihre kilometerlangen Strände mit weißem Sand und ihre malerischen Buchten bekannt, bietet jedoch auch darüber hinaus jede Menge zu entdecken. Dazu zählen etwa Ausgrabungsstätte aus der Antike und Olivenplantagen im Inland. Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Fakten über Kreta:

Staatsform: Parlamentarische Republik

Parlamentarische Republik Amtssprache: Griechisch

Griechisch Fläche: 8.336 km²

8.336 km² Einwohner: rund 636.500

rund 636.500 Hauptstadt: Heraklion

Heraklion Währung: Euro

Die griechische Insel Kreta lockt mit traumhaften Stränden. Auch die Kandidaten von „My Mom, Your Dad“ werden das ein oder andere Date am Strand verbringen.

Wo befinden sich die Villen der Teilnehmer?

Sowohl die alleinerziehenden Eltern als auch ihre Kinder ziehen zusammen in Villen auf der griechischen Insel Kreta. Letztere beobachten sowie kommentieren von dort das Flirtverhalten ihrer Mütter und Väter. Doch wo genau sich die Villen auf der Insel befinden, ist derzeit nicht bekannt. Es wird lediglich erwähnt, dass die Villa der Kinder nur einen Katzensprung von der ihrer Eltern entfernt liegt. Sobald es hierzu detailliertere Informationen gibt, findet ihr sie hier.