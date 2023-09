„Love Island“ auf RTL2 in den Startlöchern. Wenn am Montag, 11. September 2023, die erste Live-Show läuft, ist er unter den Hannes Mörl. Der 24-Jährige sorgt in der Datingshow für ein Novum, denn erstmals nimmt ein Kind aus prominentem Hause daran teil. Sein Vater Markus Mörl wurde einst durch seinen Hit „Ich will Spaß“ bekannt. Erst Anfang des Jahres war der NDW-Star im „Dschungelcamp“ zu sehen. Zum Auftakt von Staffel 8 wird er zudem live in Griechenland im Studio sein. Nach über einem Jahr Pause steht die neue Staffel vonauf RTL2 in den Startlöchern. Wenn am Montag, 11. September 2023, die erste Live-Show läuft, ist er unter den zehn Kandidaten . Der 24-Jährige sorgt in der Datingshow für ein Novum, denn erstmals nimmt ein Kind aus prominentem Hause daran teil. Sein Vaterwurde einst durch seinen Hit „Ich will Spaß“ bekannt. Erst Anfang des Jahres war der NDW-Star im „Dschungelcamp“ zu sehen. Zum Auftakt von Staffel 8 wird er zudem live in Griechenland im Studio sein.

Doch wie ist eigentlich Hannes‘ Verhältnis zum Promi-Vater? Und was sagt der zur ersten TV-Erfahrung seines Sohnes? Was Hannes vor dem Show-Start verraten hat.

„Es gab Zeiten, in denen es schwierig war“

Hannes Mörl ist ein Trennungskind. Seine Eltern ließen sich im März 2017 nach 20 Jahren Ehe scheiden. Im Interview mit der Zeitschrift „Es gab Zeiten, in denen es schwierig war.“ Es sei problematisch mit seinen Eltern gewesen, „aber nichts, was die Zeit nicht heilen kann“. Mittlerweile sei er mit beiden sehr eng, beteuert er der Seine Eltern ließen sich im März 2017 nach 20 Jahren Ehe scheiden. Im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ sagte sein Vater damals, dass die Trennung ein schleichender Prozess gewesen sei. Für Hannes war das alles andere als leicht, wie er RTL2 gegenüber zugibt:Es sei problematisch mit seinen Eltern gewesen, „aber nichts, was die Zeit nicht heilen kann“. Mittlerweile sei er mit beiden sehr eng, beteuert er der „Bild“ gegenüber.

Dass seine Eltern beide früher viel unterwegs waren, hatte für Hannes auch Vorteile. „Mein Vater ist ja Berufsmusiker und war nie da, meine Mutter auch nicht“, erinnert er sich. Das habe ihm damals ermöglicht, die „Jugendherberge meiner Stadt“ zu sein und große Partys zu Hause zu feiern.

NDW-Sänger Markus Mörl wurde durch seinen Hit „Ich will Spaß“ bekannt.

© Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

So reagierte Markus Mörl auf Hannes‘ „Love Island“-Teilnahme

Und was sagt der berühmte Vater nun zum ersten Fernsehauftritt seines Sohnes? „Mein Vater meinte: ‚Mach halt, was du willst‘. Stolz, na ja so stolz wie man halt sein kann. Es ist ja schon krass, wenn man ins Fernsehen geht“, erzählt er der „Bild“ weiter. „Mein Vater ist jetzt nicht so emotional, wie ich es mir manchmal wünschen würde, obwohl er sich gebessert hat.“

Trotz der Trennung seiner Eltern und der damit verbundenen schwierigen Vergangenheit möchte Hannes übrigens selbst Kinder – und das lieber früher als später, wie er RTL2 noch verrät: „Mein Vater ist 64 geworden und ich hätte schon gerne, dass sie ihr Enkelkind kennenlernen können. Aber man muss natürlich eine Frau finden, die dazu bereit ist.“