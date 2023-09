Der deutsche Popsänger Markus Mörl wurde Anfang der 1980er Jahre unter dem Künstlernamen Markus in der Neuen Deutschen Welle bekannt. Der große Durchbruch gelang ihm mit seinem Hit „Ich will Spaß“. Neben seiner Karriere als Sänger nahm er außerdem bereits an verschiedenen Reality-Formaten teil, wie etwa zuletzt am „Dschungelcamp“.

Doch wie tickt der Sänger privat? Wer ist seine Ehefrau? Und wer ist sein Sohn Hannes, der jetzt erstmals ebenfalls an einer TV-Show teilnimmt? Wir haben den Sänger genauer unter die Lupe genommen.

Markus Mörl im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zum Popsänger im Überblick:

Name : Markus Mörl

: Markus Mörl Geburtstag : 27. August 1959

: 27. August 1959 Beruf : Sänger

: Sänger Geburtsort : Camberg, heute Bad Camberg

: Camberg, heute Bad Camberg Wohnort: Bad Camberg

Bad Camberg Partnerin : Yvonne König

: Yvonne König Sohn : Hannes

: Hannes Instagram: markus_moerl

Das ist Markus Mörls Sohn Hannes

Wer ist Markus Mörls Ehefrau?

Markus Mörl war bis März 2017 mit seiner Frau Martina verheiratet, mit der er den gemeinsamen Sohn Hannes hat. Nach 20 Jahren Ehe ließen sie sich scheiden. Dazu sagte er der Zeitschrift „Bunte“ damals, dass die Trennung ein schleichender Prozess gewesen sei.

Mittlerweile ist der Sänger mit Yvonne König verheiratet, die er bereits seit 2007 kennt. Im „Dschungelcamp“ erzählte er von ihrem ersten Wiedersehen nach seiner Trennung. Es sei gewesen, als habe ihn ein Lichtstrahl erfasst. Die beiden heirateten 2020, inklusive Live-Übertragung im Fernsehen.

Markus Mörl war im „Dschungelcamp“ 2023

„Dschungelcamp“ von RTL. Der damals 63-Jährige konnte sich jedoch nicht gegen die Markus Mörl liebt Abenteuer. Daher wagte er im Januar 2023 die Herausforderung und zog ins legendärevon RTL. Der damals 63-Jährige konnte sich jedoch nicht gegen die weiteren Kandidaten durchsetzen: An Tag 9 musst er als zweiter Promi der Staffel das Camp verlassen.

Markus Mörl war im „Sommerhaus der Stars“ 2017

Bereits 2017 war Markus Mörl in einem Reality-Format zu sehen: Mit seiner Partnerin Yvonne zog er ins „Sommerhaus der Stars“. Gemeinsam meisterten viele Challenges und hielten es in Bocholt recht gut aus, wodurch sie in der Show den vierten Platz erreichten.

Markus Mörl: Karriere & Lieder

Bevor Markus Mörl einem breiten Publikum bekannt wurde, sang er in der Band Nylon Euter. Im Jahr 1982 kam es zur Trennung und Markus startete sofort seine Solokarriere – mit großem Erfolg. Aus seinem ersten Album „Kugelblitze und Raketen“ stammt auch seine erfolgreichste Single „Ich will Spaß“. Diese erreichte Platz 1 der Verkaufscharts und beförderte Markus in die Ränge der populärsten Interpreten der Neuen Deutschen Welle. Nur ein Jahr später sang er den Soundtrack zu „Gib Gas, ich will Spaß!“, ein Kinofilm, in dem er selbst die Hauptrolle spielte. Später begeisterte Markus seine Fans auf zahlreichen Festivals und Events. Nach dem Ende der Neuen Deutschen Welle gründete er die Band T.X.T. Für kurze Zeit sang er auf Englisch. Seine Solokarriere führte er ebenso weiter und trat auch in der „Comebackshow“ von ProSieben auf.

Weitere Singles sind unter anderem:

1982: „Ich will Spaß“

1983: „Kleine Taschenlampe brenn‘“

1987: „Irgendwann, irgendwo“

1989: „Du hast mein Herz verbrannt“

1992: „Der kleine Bär“

2000: „Unsterblich“

2008: „Wir wollten niemals auseinander gehen“

2014: „Ich bin dann mal weg“

2016: „Der alten Zeiten wegen“

2018: „Spring ins Blau“

2020: „Was für ein Tag“

2021: „Helden“

2022: „Herzschlag“

2022: „Keine Eile“

2023: „Was geht“

An welcher Krankheit litt Markus Mörl?

2014 wurde bekannt, dass Markus Mörl an einer Nervenkrankheit litt – Trigeminus-Neuralgie. Diese verursacht schlimme Schmerzen im Gesicht. Der „Bild“ beschrieb er damals, es fühle sich an, als ob eine Bohrmaschine in den Kopf eindringen würde. 2022 sprach Mörl dann öffentlich über seine Heilung, nachdem er sich einer sechsstündigen OP unterzogen hatte.

Hat Markus Mörl einen Instagram-Account?

Markus Mörl hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Mittlerweile folgen ihm dort mehr als 15.000 Fans (Stand: September 2023). Er ist nicht allzu aktiv, teilt aber hin und wieder Einblicke in seinen Alltag.

Wie hoch ist das Vermögen von Markus Mörl?

Das Vermögen von Promis ist für viele Zuschauer und Fans von großem Interesse. Im Laufe seiner Karriere dürfte Markus Mörl gewiss den ein oder anderen Euro verdient haben. Doch über sein Vermögen ist nichts bekannt.