Amazon Prime heißt es wieder: Lachen verboten – zumindest für die Teilnehmer von „LOL: Last One Laughing". In Staffel 4 wagen aktuell zehn neue Promis die Nicht-lachen-Herausforderung und werden dabei wie gewohnt von Michael „Bully" Herbig streng überwacht.

Nach dem Start vor Ostern werden wöchentlich neue Folgen veröffentlicht. Wie viele Episoden gibt es? Wann gehen sie jeweils online? Was ihr über die vierte Staffel wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

Wann ging „LOL“ Staffel 4 an den Start?

Der Streamingdienst hielt es wie im vergangenen Jahr und machte den Fans ein frühes Ostergeschenk: Der Startschuss für Staffel 4 fiel kurz vor Ostern am Donnerstag, 6. April 2023.

So seht ihr „LOL“ im Stream auf Amazon Prime Video

Wie die drei Staffeln zuvor wird auch „LOL“ Staffel 4 bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Prime-Mitglieder können die neuen Folgen dann wie gewohnt kostenlos im Rahmen ihrer Mitgliedschaft streamen. Wer kein Amazon Prime-Abo hat, kann den Service übrigens 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Wie viele Folgen hat Staffel 4?

Staffel 4 besteht wie in den Vorjahren ebenfalls aus sechs Folgen, die jeweils rund eine halbe Stunde dauern.

Das sind die bisher veröffentlichten Episoden:

Folge 1: „Focus, Diggi! Focus!“

Folge 2: „Shu Shu Shu“

Folge 3: „Der Bär und die Flöte“

Folge 4: „Gefühle sind kein Fleischersatz“

Wann werden die Folgen von Staffel 4 veröffentlicht?

Wie gewohnt werden pro Woche zwei neue Folgen veröffentlicht. Eine genaue Uhrzeit ist nicht bekannt, jedoch gehen die Episoden am jeweiligen Tag jeweils in den frühen Morgenstunden online.

Die Sendetermine seht ihr hier:

Folge 1 und 2: 06.04.2023

Folge 3 und 4: 13.04.2023

Folge 5 und 6: 20.04.2023

Das ist der Trailer zu Staffel 4

Knapp eine Woche vor dem Start ist der offizielle Trailer zur neuen Staffel erschienen. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck:

So funktioniert „LOL: Last One Laughing“

Die sechsteilige Show „LOL: Last One Laughing“ begleitet zehn Prominente aus der Medienbranche bei ihrer großen Herausforderung: nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht, gewinnt! Die ungewohnte Challenge hierbei: Sie sollen zwar in insgesamt sechs Stunden die anderen zum Lachen bringen, müssen dabei aber selbst ernst bleiben. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stehen dabei unter ständiger Beobachtung: Michael „Bully“ Herbig überwacht im Control Room auch die kleinste Gesichtsentgleisung. Wer am Ende zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Das ist die Besetzung von Staffel 4

Besetzung verraten. Es gibt wieder Wiederholungstäter, aber auch einige neue Gesichter. Die Wer wagt die Nicht-lachen-Herausforderung in Staffel 4? Rund zwei Monate vor dem Start hat der Streamingdienst dieverraten. Es gibt wieder Wiederholungstäter, aber auch einige neue Gesichter. Die Teilnehmer von Staffel 4 erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die bisherigen Gewinner im Überblick

Bereits dreimal haben jeweils zehn Comedy-Stars die Herausforderung gewagt. Doch gewinnen konnte immer nur einer.

Wer die Gewinner der ersten drei Staffeln waren, seht ihr hier:

Geht „LOL“ mit Staffel 5 weiter?