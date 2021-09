Nach dem Mega-Erfolg der ersten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ geht der Comedy-Hit auf Amazon Prime weiter. Ab dem 1. Oktober 2021 sind die neuen Folgen von Staffel 2 bei dem Streamingdienst verfügbar. Doch Fans dürfen sich direkt auf weiteren Nachschub freuen: Bei der Premiere in München wurde bereits Staffel 3 angekündigt!

Wann ist der Start? Wer ist im Cast der dritten Staffel? Release, Besetzung, Konzept – was bisher zu der Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

„LOL“ Staffel 3: Start noch unklar

Im Rahmen der Premiere zur zweiten Staffel hat „LOL“-Produzent und Constantin Entertainment-Chef Otto Steiner ausgeplaudert, dass es eine dritte Staffel geben werde. Wann diese auf Amazon Prime veröffentlicht wird, ist allerdings noch unklar.

Nachdem die erste Staffel im April 2021 online ging, wäre es durchaus denkbar, dass Amazon diesen Veröffentlichungsrhythmus beibehält und Staffel 3 im April 2022 an den Start geht.

„LOL“ Staffel 3: Stream auf Amazon Prime

Wie die beiden Staffeln zuvor wird auch „LOL“ Staffel 3 bei Amazon Prime veröffentlicht. Prime-Mitglieder können die neuen Folgen dann wieder kostenlos im Rahmen ihrer Mitgliedschaft streamen. Wer kein Amazon Prime-Abo hat, kann den Service 30 Tage übrigens lang kostenlos ausprobieren.

„LOL“ Staffel 3: Besetzung

Wer wagt die Nicht-lachen-Herausforderung in Staffel 3? Noch sind leider keine Namen der Besetzung bekannt.

Es wäre aber denkbar, dass Teilnehmer noch einmal antreten – Anke Engelke, Kurt Krömer und Max Giermann sind zum Beispiel sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel dabei. Sobald es News gibt, findet ihr sie hier.

„LOL: Last One Laughing“ auf Amazon: Konzept

Bei „Last One Laughing“ müssen zehn Comedians sechs Stunden miteinander in einem Raum verbringen. Mit verschiedenen Performances, Requisiten und Tricks versuchen die Teilnehmer, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen.

Michael Bully Herbig überwacht die Kandidaten in einem separaten Raum. Wenn einer der Gäste zwei mal dabei ertappt wird, wie er auch nur die kleinste Miene verzieht, muss er die Show verlassen. Wer am Ende als Letzter übrigbleibt, erhält er 50.000 Euro, um sie einem guten Zweck seiner Wahl zu spenden.