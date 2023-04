„LOL: Last One Laughing“ sorgt bereits seit zwei Jahren für Lacher bei den Zuschauern. Aktuell werden die Folgen von Staffel 4 auf Amazon Prime veröffentlicht. Während Das preisgekrönte Comedy-Formatsorgt bereits seit zwei Jahren für Lacher bei den Zuschauern. Aktuell werden die Folgen vonaufveröffentlicht. Während zehn neue Teilnehmer mit allen Kräften versuchen nicht zu lachen, fragen die Fans bereits nach einer Fortsetzung.

Dürfen wir uns auf Staffel 5 freuen? Und wann geht es los? Was bisher zu weiteren Folgen des Streaming-Erfolgs bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Gibt es eine fünfte Staffel?

„LOL: Last One Laughing“ wurde zum großen Comedy-Hit auf Amazon Prime. Nachdem die erste Staffel komplett durch die Decke gegangen war, folgte eine Fortsetzung nach der anderen. Kein Wunder also, dass sich Fans daher eine fünfte Staffel erhoffen. Bisher gibt es dazu allerdings noch keine offizielle Bestätigung. Der Erfolg spricht aber auch dieses Mal für weitere Folgen.

Der Deutsche Fernsehpreis und Streaming-Rekorde sorgten in der Vergangenheit für Verlängerungen. Und auch die aktuelle Staffel enttäuscht nicht: Mit den ersten beiden Folgen landete sie direkt in den Top 10 der beliebtesten Serien. Daher sind wir zuversichtlich, dass auch noch weiter nicht gelacht wird. Sobald es News gibt, erfahrt ihr es hier.

Wann kommt Staffel 5 von „LOL“?

Nachdem die Fortsetzung noch nicht bestätigt ist, gibt es dementsprechend auch noch keinen Starttermin. Sollte es Staffel 5 geben, wäre jedoch April 2024 durchaus realistisch. Denn bereits die vorigen beiden Staffeln sowie die erste starteten jeweils kurz vor Ostern. Lediglich die zweite Staffel bildete eine Ausnahme und wurde im Oktober veröffentlicht.

Wie viele Folgen hat Staffel 5?

Auch hierzu ist offiziell noch nichts bekannt. Es dürfte aber sicher sein, dass eine weitere Staffel wie alle zuvor ebenfalls aus sechs Folgen bestehen würde.

So seht ihr „LOL“ im Stream auf Amazon Prime Video

Sollte Staffel 5 an den Start gehen, wird sie wie gewohnt bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Prime-Mitglieder können die neuen Folgen dann wieder kostenlos im Rahmen ihrer Mitgliedschaft streamen. Wer kein Amazon Prime-Abo hat, kann den Service übrigens 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Ist die Besetzung von Staffel 5 bekannt?

Wer wagt die Nicht-lachen-Herausforderung in Staffel 5? Auch das ist natürlich noch nicht bekannt. Was man aber sagen kann: Es wäre durchaus wahrscheinlich, dass sich im Cast wieder ein paar Wiederholungstäter befinden. Denn bisher haben schon mehrere Comedians und Stars mehrmals versucht, sich das Lachen zu verkneifen. Sobald Amazon Prime etwas zur Besetzung bekannt gibt, findet ihr die Namen hier.

So funktioniert „LOL: Last One Laughing“

Die sechsteilige Show „LOL: Last One Laughing“ begleitet zehn Comedy- und Stand-Up-Profis bei ihrer großen Herausforderung: nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht, gewinnt! Die ungewohnte Challenge hierbei: Sie sollen zwar in insgesamt sechs Stunden die anderen zum Lachen bringen, müssen dabei aber selbst ernst bleiben. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stehen dabei unter ständiger Beobachtung: Michael „Bully“ Herbig überwacht im Control Room auch die kleinste Gesichtsentgleisung. Wer am Ende zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Die bisherigen „LOL“-Gewinner im Überblick

Bereits 40 Stars haben die Herausforderung, nicht zu lachen, gewagt. Doch gewinnen kann immer nur einer. Wer das Rennen in Staffel 4 macht, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt.

Wer die Gewinner der ersten drei Staffeln waren, seht ihr hier: