Das Konzept von „Last One Laughing“ hat auf Amazon Prime alle Streamingrekorde gebrochen. Jetzt dürfen sich Fans freuen: „LOL“ Staffel 2 geht an den Start. Die Fortsetzung dürfte erneut zum großen Comedy-Hit beim Streamingdienst werden – die erste Staffel wurde zum meistgesehenen Titel bei Prime Video. Nachdem bei der Premiere in München schon die ersten beiden Folgen gezeigt wurden, können ab Oktober dann alle Staffel 2 streamen.

Wer ist dieses Mal im Cast? Gibt es einen Trailer? Wann genau startet die Fortsetzung? Besetzung, Release und mehr – alle Infos zu „LOL: Last One Laughing“ findet ihr hier.

„LOL“ Staffel 2: Start im Oktober 2021

Die Fans warten schon sehnsüchtig auf Nachschub. Lange warten müssen sie jetzt aber nicht mehr: Das Release-Datum von „Last One Laughing“ Staffel 2 ist Freitag, der 1. Oktober 2021.

„LOL Staffel 2“: Stream auf Amazon Prime

Wie die erste Staffel wird auch Staffel 2 von „Last One Laughing“ sechs Folgen umfassen, die alle auf Amazon Prime verfügbar sein werden. Prime-Mitglieder können die Folgen kostenlos im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ansehen. Wer kein Amazon Prime-Abo hat, kann den Service 30 Tage übrigens lang kostenlos ausprobieren.

„LOL“ Staffel 2: Besetzung

Kurz nach dem Finale der ersten Staffel hatte Amazon bereits die Besetzung für Staffel 2 verkündet. Drei Teilnehmer wagen die Nicht-lachen-Herausforderung ein zweites Mal: Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer. Sieben Kandidaten sind neu dabei.

Die Teilnehmer von Staffel 2 im Überblick:

Anke Engelke

Max Giermann

Kurt Krömer

Bastian Pastewka

Klaas Heufer-Umlauf

Annette Frier

Martina Hill

Tommi Schmitt

Larissa Rieß

Tahnee

Michael Bully Herbig wird wieder als Gastgeber durch die Sendung führen und die Teilnehmer vom Control Room aus beobachten.

Das ist der Cast von „LOL“ Staffel 2.

© Foto: Amazon Prime / Frank Zauritz

„LOL“ Staffel 2: Trailer

Ende August hat Amazon Prime Video Deutschland den offiziellen Trailer der neuen Staffel von „Last One Laughing“ veröffentlicht. Was ihr von den neuen Folgen erwarten könnt, seht ihr hier:

Youtube „LOL: Last One Laughing“ Staffel 2 – Trailer

„LOL“ Staffel 2: Premiere am 23. September

Die zweite Staffel von „LOL“ feierte am 23. September 2021 ihre Premiere in München. Das Event wurde in 250 Kinos in Deutschland und Österreich übertragen, wofür mehr als 10.000 Tickets verkauft wurden, wie Philip Pratt, Chef der deutschen Eigenproduktionen bei Amazon Studios, laut „DWDL“ bekannt gab. Gezeigt wurden die ersten beiden Folgen der neuen Staffel. Acht der zehn Teilnehmer waren auf der Bühne der Astor Film Lounge im Münchener Arri Kino zu sehen, lediglich Larissa Rieß und Klaas Heufer-Umlauf fehlten. Annette Frier ließ sich von Dreharbeiten eines anderen Projekts per Video zuschalten.

„LOL: Last One Laughing“ auf Amazon: Konzept

Bei „Last One Laughing“ müssen zehn Comedians sechs Stunden miteinander in einem Raum verbringen. Mit verschiedenen Performances, Requisiten und Tricks versuchen die Teilnehmer, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen.

Michael Bully Herbig überwacht die Kandidaten in einem separaten Raum. Wenn einer der Gäste zwei mal dabei ertappt wird, wie er auch nur die kleinste Miene verzieht, muss er die Show verlassen. Wer am Ende als Letzter übrigbleibt, erhält er 50.000 Euro, um sie einem guten Zweck seiner Wahl zu spenden.

„Last One Laughing“: Cast und Gewinner von Staffel 1

In Staffel 1 von „Last One Laughing“ versuchten erstmals zehn prominente Gäste, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Diese Kandidaten kämpften um ihre ernste Miene und den den Sieg:

Anke Engelke

Barbara Schöneberger

Carolin Kebekus

Max Giermann

Kurt Krömer

Wigald Boning

Torsten Sträter

Rick Kavanian

Mirco Nontschew

Teddy Teclebrhan

Wer konnte bis zum Schluss seine ernste Miene bewahren? Der Gewinner von Staffel 1 heißt Torsten Sträter. Von vielen Fans wird allerdings Teddy Teclebrhan als „Sieger der Herzen“ gefeiert.

„Last One Laughing“: Internationaler Erfolg

Die deutsche Version von „Last One Laughing“ auf Amazon Prime ist eine der vielen Adaptionen des japanischen Originals „Hitoshi Matsumoto Presents Documental“. Neben der Produktion aus Deutschland gibt es die Show zum Beispiel noch in Mexiko, Australien, Spanien und Italien.

„Last One Laughing“: Staffel 3 geplant

Bei der Premiere am 23. September wurden nicht nur die ersten beiden Folgen der neuen Staffel gezeigt. Zusätzlich gab Produzent und Constantin Entertainment-Chef Otto Steiner bekannt, dass sie erfolgreiche Serie eine weitere Staffel bekäme. Unklar ist noch, wann die dritte Staffel ausgestrahlt wird und welche Comedians zum Cast gehören werden.