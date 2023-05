„Kampf der Realitystars“ (RTL2) ihr großes TV-Comeback. In den Jahren zuvor machte die Blondine bei Sarah Knappik feiert beiihr großes TV-Comeback. In den Jahren zuvor machte die Blondine bei „Germany’s Next Topmodel“ , beim RTL-„Dschungelcamp“ und bei „Promi Big Brother“ mit. Die hübsche 36-Jährige hat sich seit ihren letzten TV-Auftritten allerdings mächtig verändert.

Sarah Knappik spricht über ihr Gewicht

Das TV-Sternchen hat vor etwa zwei Jahren eine Tochter bekommen. Die Schwangerschaft hat bei der einst so schlanken Sarah Knappik jedoch Spuren hinterlassen. „Ich bin schwanger gewesen und habe mich da auch körperlich verändert: Ich habe 20 Kilo zugenommen – und das ist okay. Ich bin so wie ich bin“, betont die Mama stolz. Viele Frauen haben nach einer Schwangerschaft oft damit zu kämpfen, dass sich der Stoffwechsel nicht regeneriert. Trotz gesunder Ernährung nehmen Betroffene schlechter ab. Ob das auch bei Sarah Knappik der Fall ist, verrät sie nicht. „Ich würde gerne wieder scharf aussehen“, wünscht sich der TV-Star.

Sarah Knappik rappt gegen Bodyshaming

Sarah Knappik hat mittlerweile auf das Medien-Echo rund um ihre Gewichtszunahme reagiert. Auf TikTok hat die 36-Jährige einen Rap veröffentlicht, um sich gegen das Thema Bodyshaming zu wehren. „Sag mir, warum ist die Gesellschaft so sick? Für sie bin ich immer noch zu dick. Für sie bin ich nicht in Form, doch mein Baby liebt mich über beide Ohren“, rappt die Mutter einer Tochter.

„Mich lieben Leute, oder mich hassen Leute“

Sie bezeichnet sich selbst als polarisierende Person. „Mich lieben Leute, oder mich hassen Leute. Ich glaube, diesen Mittelweg gibt es einfach nicht“, meint die 36-Jährige. Sarah Knappik hat einen großen Wunsch: Sie will am Ende das große Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen: „Ey Leute, ich habe noch nie gewonnen in einem Format. Es wäre der Knaller.“

Sarah Knappik hat sich in die Show zurückgekauft

Dafür muss die Blondine auf einen Teil ihrer Gage verzichten. Wie viel Geld zahlt Sarah Knappik an die Produktion? Das erfahrt ihr hier. Eigentlich wäre Sarah Knappik schon längst bei „Kampf der Realitystars“ ausgeschieden. Doch das Format hat ihr die Möglichkeit angeboten, in der Show zu bleiben.

„Kampf der Realitystars“: Sarah Knappik fliegt in Folge 7 fast raus