„Kampf der Realitystars“ am Mittwochabend (20:15 Uhr, RTL2) auf nackte Haut hofft, der wird nicht enttäuscht. Wer beiauf nackte Haut hofft, der wird nicht enttäuscht. Uschi Hopf reißt sich wenige Stunden nach ihrem Einzug die Klamotten vom Leib.

Uschi Hopf badet nackt im Pool

Die 82-Jährige, die man aus dem TV-Format „Hot oder Schrott“ kennt, zeigt sich in ersten Folge so, wie Gott sie schuf. Ohne zu zögern, badet die Berlinerin völlig nackt im Pool. Schamgefühl? Fehlanzeige! Uschi zieht ihr Ding durch. In der Sendung werden ihre Brüste und ihr Intimbereich mit animierten Früchten zensiert. „Soll ich mir etwa einen Badeanzug anziehen?“, fragt Uschi, die offenbar vergessen hat, dass sie rund um die Uhr von Kameras gefilmt wird.

Uschi zieht alle Blicke auf sich

„Sag mal Uschi, was ist denn los bei dir? Ich habe einen Herzinfarkt gekriegt“, scherzt Matthias Mangiapane. Auch Ex- Minutenlang starrt er die nackte Uschi an. „Er hat am meisten gegafft, der alte Lustmolch“, sagt Kandidatin Die freizügige Aktion sorgt bei den Kandidaten von „Kampf der Realitystars“ für viel Gelächter., scherzt Matthias Mangiapane. Auch Ex- “Bachelor“ Paul Janke zeigt sich fasziniert:„Er hat am meisten gegafft, der alte Lustmolch“, sagt Kandidatin Antonia Hemmer über Paul Janke.

