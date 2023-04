12. April 2023 geht die beliebte RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in die vierte Runde. Darin begeben sich wieder Sala an einem exotischen Ort, um Moderatorin Amgeht die beliebte RTL2-Showin die vierte Runde. Darin begeben sich wieder 23 Kandidaten in einean einem, um Moderatorin Cathy Hummels und den Zuschauern zu beweisen, dass sie das Zeug haben, „Realitystar 2023“ zu werden. Am Star-Strand warten dann nicht nur zahlreiche Challenges auf die Teilnehmer, sondern auch Action, Drama und jede Menge Spaß.

Meterlange Sandstrände und kristallklares Wasser – bei der exotischen Kulisse der neuen Staffel fragen sich viele Zuschauer und Zuschauerinnen, wo die Folgen gedreht wurden. An welchem Ort befindet sich die Sala? Und wo lagen die bisherigen Drehorte der Reality-Show? Was dazu bekannt ist, erfahrt ihr hier im Artikel.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wo wurde die vierte Staffel gedreht?

Glänzen, Schwitzen und Bangen im Paradies: RTL2 entführt die Kandidaten von „Kampf der Realitystars“ auch in diesem Jahr wieder nach Thailand. In einer einsamen Bucht auf der thailändischen Insel Ko Phuket, die sich im Süden des Landes befindet, wohnen sie dann in einer Sala, also in einer offenen Bambushütte am Strand. In dieser wurden insgesamt 30 Kameras und 16 Mikrofone installiert, damit auch ja kein Gespräch der Kandidaten verpasst wird. Außerdem gibt es in der Sala einen Schlafsaal, den die Teilnehmer sich teilen müssen. Von ihrer Privatsphäre konnten sie sich in den Wochen des Drehs also komplett verabschieden.

Die Fakten zu Ko Phuket im Überblick

Lange weiße Sandstrände, kristallklares Wasser und die spektakuläre Kulisse aus riesigen Kalksteinfelsen machen die thailändische Insel Ko Phuket zu einem echten tropischen Paradies. Neben den weltbekannten Stränden lassen sich jedoch auch eindrucksvolle alte Tempel, ein Aquarium, Aussichtspunkte und Bars, Restaurants und Shoppingzentren auf der Insel, die sich in der Andamanensee, einem Randmeer des östlichen Indischen Ozeans befindet, finden.

Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Fakten über Ko Phuket:

Staatsform: konstitutionelle Monarchie

konstitutionelle Monarchie Amtssprache: Thailändisch

Thailändisch Fläche: 543 km²

543 km² Einwohner: rund 418.785

rund 418.785 Hauptstadt: Phuket

Phuket Währung: Thailändische Baht

Thailand lockt nicht nur mit traumhaften Stränden, sondern auch mit zahlreichen Buchten. Die Kandidaten von „Kampf der Realitystars“ 2023 werden am Strand die ein oder andere Challenge bestreiten müssen.

© Foto: Moe/Unsplash

Wo befindet sich die Sala der Kandidaten?

Die Kandidaten der vierten Staffel von „Kampf der Realitystars“ dürfen sich wie jedes Jahr über eine Traumvilla freuen. Diese befindet sich auf der thailändischen Insel Ko Phuket, doch der genaue Standort ist leider nicht bekannt. Im vergangenen Jahr musste die Sala jedoch umziehen und befindet sich seitdem an einem anderen traumhaften Strand als in den vorigen Staffeln. Außerdem wurde sie generalüberholt.

Wo wurde „Kampf der Realitystars“ in früheren Staffeln gedreht?

Bisher gibt es insgesamt vier Staffeln der beliebten RTL2-Show „Kampf der Realitystars“. Diese wurden alle auf der thailändischen Insel Ko Phuket gedreht. Während die ersten beiden Staffeln am gleichen Star-Strand produziert wurden, musste die Sala für die kommenden Staffeln umziehen und befindet sich nun an einem anderen Traumstrand.