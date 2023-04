Cathy Hummels ist eine deutsche Moderatorin und Influencerin. In den Medien machte sie allerdings zuletzt hauptsächlich wegen ihrer Trennung von Fußballprofi Mats Hummels Schlagzeilen. Dabei ist sie als TV-Moderatorin sehr erfolgreich. So präsentiert sie bereits zum vierten Mal die preisgekrönte RTL2-Show ist eine deutsche Moderatorin und Influencerin. In den Medien machte sie allerdings zuletzt hauptsächlich wegen ihrervon FußballprofiSchlagzeilen. Dabei ist sie als TV-Moderatorin sehr erfolgreich. So präsentiert sie bereits zum vierten Mal die preisgekrönte RTL2-Show „Kampf der Realitystars“

Wer ist Cathy Hummels abseits der Kamera? Wie heißt ihr Sohn? Was hat es mit Good Cama auf sich? Und hat sie bereits einen neuen Freund? Wir beantworten euch diese Fragen und stellen euch die Influencerin und Moderatorin im Porträt vor.

Cathy Hummels im Steckbrief: Alter, Beruf, Größe und Co.

Die wichtigsten Fakten zu Cathy Hummels auf einen Blick:

Name: Catherine Hummels, geborene Fischer

Geburtstag: 31.01.1988

31.01.1988 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Alter: 35 Jahre

35 Jahre Größe: 168 cm

168 cm Wohnort: München

München Beruf: Influencerin, Moderatorin, Autorin

Influencerin, Moderatorin, Autorin Ex-Mann: Mats Hummels

Mats Hummels Kinder: Ludwig

Ludwig Instagram: cathyhummels

Cathy Hummels moderiert „Kampf der Realitystars“

Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels ist ein bekanntes TV-Gesicht. Bereits seit Beginn moderiert sie die Show „Kampf der Realitystars“. Auch in Staffel 4 ist die 35-Jährige als Moderatorin am Strand von Thailand mit am Start. RTL2 gegenüber äußerte sie große Freude: „Endlich darf ich wieder für meine Lieblingsshow ‚Kampf der Realitystars‘ vor der Kamera stehen! Die nächsten Wochen werden schweißtreibend, aber schön. Und das Line-up kann sich einmal mehr sehen lassen!“

Cathy Hummels: Spielerfrau, Influencerin, Moderatorin

Cathy Hummels steht in der Öffentlichkeit, seit sie Mats Hummels 2007 kennenlernte. Sie beendete ihr BWL-Studium und konnte sich nach ihrer Hochzeit im Jahr 2015 offiziell „Spielerfrau“ nennen.

Neben einigen Engagements als Model arbeitete sie unter anderem als Kolumnistin für „Closer“ und als Reporterin für das Magazin „red!“ während der Berliner Fashion Week. Im August 2013 moderierte sie ihre eigene Lifestyle-Sport-Sendung „Cathy unterwegs“ auf Sky. Im Jahr 2015 nahm sie an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Aktuell steht sie erneut als Moderatorin von „Kampf der Realitystars“ 2023 auf RTL2 vor der Kamera.

Cathy Hummels: Trennung und Scheidung von Mats Hummels

Wie zunächst die „Bild“ berichtete, haben sich Cathy und Mats Hummels nach 14 Jahren Beziehung und sechs Jahren Ehe getrennt und scheiden lassen. Laut RTL soll sich Mats Hummels dazu entschieden haben, die Ehe zu beenden. Der Trennungsgrund war lange offiziell nicht bekannt und es kursierten nur Gerüchte. Zum Beispiel sollte der Umzug von Mats Hummels nach Dortmund eine Rolle gespielt haben – denn: Cathy wollte in Bayern bleiben.

Vor Kurzem äußerte sie sich nun in einem Interview erstmals zu den wahren Trennungsgründen. „Wir haben als Paar nicht funktioniert. Wir haben uns eher unglücklich als glücklich gemacht“, erklärte Cathy. Dabei seien ihre Vorstellungen vor allem in den Punkten Glücklichsein und Karriere auseinandergegangen. Sie sagte sogar: „Ich weiß, was ich brauche und ich hatte die Wahl: Entweder ich verliere ihn oder ich verliere mich.“ Dennoch bleibt ihr Sohn Ludwig für beide das Wichtigste: „Unser Fokus und unsere Priorität ist der Ludwig.“

Cathy Hummels: Das ist Sohn Ludwig

Gemeinsam mit Mats Hummels hat Cathy Hummels einen Sohn. Ludwig wurde im Jahr 2018 geboren. Dass der Fünfjährige ihr Ein und Alles ist, zeigt die stolze Mutter regelmäßig auf Instagram. In einer Story aus dem Kroatien-Urlaub schrieb sie über ihn: „Das Wertvollste, was ich habe. Er hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Auch in Bezug auf mich. Er himmelt mich an, genauso wie ich ihn anhimmele.“

Cathy Hummels’ Familie: Vater, Mutter, Bruder und Schwester

Alfred und Marion Fischer und wurde in Dachau geboren. Ihr Vater macht bayerische Musik und ist schon auf Events seiner Tochter aufgetreten. Cathy hat eine Schwester namens Bruder namens Sebastian, der als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitet. Cathy Hummels ist eine geborene Fischer. Sie ist die Tochter vonundund wurde in Dachau geboren. Ihr Vater macht bayerische Musik und ist schon auf Events seiner Tochter aufgetreten. Cathy hat einenamens Vanessa und einennamens, der als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitet.

Cathy Hummels gewährte tiefe Einblicke in ihrer Doku „Alles auf Anfang“

Lange Zeit brodelte die Gerüchteküche um die einstige Spielerfrau und Ex von Mats Hummels. Vor allem die Trennung zwischen den beiden sorgte in den deutschen Medien für Schlagzeilen. Doch damit nicht genug, denn die Moderatorin musste in ihrem Leben bereits einiges über sich ergehen lassen: Der Kampf mit Depressionen, fiese Attacken in den sozialen Medien und der Spagat zwischen Arbeit und der Mutter-Rolle verlangten viel von ihr ab. Doch sie brach ihr Schweigen und gewährte tiefe Einblicke in ihr Privatleben. In ihrer RTL2-Dokumentation „Alles auf Anfang“ nahm sie die Zuschauer mit in ihr bewegtes Leben und versuchte, sich ein eigenes Standbein aufzubauen.

Cathy Hummels: Das ist Good Cama

Cathy Hummels verdient ihr Geld nicht nur als Influencerin oder Moderatorin, sondern ist auch Inhaberin einer Ferienanlage an der kroatischen Küste. Im Süden Kroatiens, in Posedarje an der Adria-Küste haben Cathy und Mats Hummels vor einigen Jahren ein Grundstück erworben. Mittlerweile stehen dort drei Häuser, die unter dem Namen „Good CaMa“ an Urlauber vermietet werden.

Wie hoch ist das Vermögen von Cathy Hummels?

Erst kürzlich gab Cathy Hummels bekannt, Eigentümerin eines neuen Hauses in München zu sein. Doch auch generell interessiert viele Fans die finanzielle Situation der Moderatorin nach der Scheidung – vor allem, da Mats Hummels und sie laut „bunte.de“ keinen Ehevertrag abgeschlossen hatten. Am Tag der Scheidung soll das gesamte Vermögen rund 30 Millionen Euro betragen haben, die gerecht aufgeteilt wurden.