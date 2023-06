Schwester. Vanessa Fischer hat sich bisher aus der Öffentlichkeit herausgehalten – bis jetzt. Cathy Hummels steht seit vielen Jahren im Rampenlicht. Durch ihre Beziehung zu Fußball-Star Mats Hummels wurde sie zur bekannten Spielerfrau und Influencerin. Mittlerweile hat sie sich als Moderatorin von „Kampf der Realitystars“ etabliert und ist darüber hinaus als Unternehmerin tätig. Ganz anders steht es dagegen um ihre kleinehat sich bisher aus der Öffentlichkeit herausgehalten – bis jetzt.

Gemeinsam mit ihrer prominenten Schwester posiert Vanny, wie sie genannt wird, in der Juli-Ausgabe des Männermagazins „Playboy“. Grund genug, sie einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Vanessa Fischer im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Cathy Hummels‘ Schwester auf einen Blick:

Name: Vanessa Fischer

Vanessa Fischer Spitzname: Vanny

Vanny Alter: 33

33 Beruf: Steuerfachangestellte

Steuerfachangestellte Eltern: Alfred Fischer und Marion Fischer

Alfred Fischer und Marion Fischer Schwester: Cathy Hummels

Cathy Hummels Bruder: Sebastian Fischer

Sebastian Fischer Kinder: zwei Söhne

zwei Söhne Partner: unbekannt

unbekannt Instagram: vanny.fischer

Vanessa Fischer zieht mit ihrer Schwester im „Playboy“ blank

Am 7. Juni erscheint die neue Ausgabe des „Playboy“. Darin sind Cathy Hummels und Vanessa Fischer gemeinsam zu sehen. Das Shooting für die Fotos fand auf den Kanaren statt. Der Chefredakteur des Männermagazins, Florian Boitin, ist höchst zufrieden mit dem Ergebnis, wie er der „Bild“ bestätigte. Er verspricht „fantastische Fotos“.

Vanessa Fischer modelt für bee GRACED von Cathy Hummels

So ganz ungewohnt dürfte das Fotoshooting für Vanessa Fischer nicht gewesen sein. Zumindest nicht das Gefühl, vor einer Kamera zu stehen. Denn sie modelte bereits für das Schmuck-Label bee GRACED, das ihre Schwester Cathy gemeinsam mit einer Freundin gegründet hat.

Hat Vanessa Fischer einen Mann und Kinder?

zwei Söhne hat. In einem gemeinsamen alleinerziehende Mutter eines Sohnes, macht eine Fortbildung und arbeitet auch noch nebenbei.“ 2017 waren die Schwestern dann gleichzeitig schwanger, wie unter anderem die „Münchner Abendzeitung“ berichtete. Dass es sich beim zweiten Kind ebenfalls um einen Jungen handelt, ist einem Neffen“ erwähnte. Über das Privatleben von Vanessa Fischer ist nicht allzu viel bekannt. Was man jedoch weiß, ist, dass siehat. In einem gemeinsamen „Bild“-Interview der Schwestern erzählte Cathy Hummels 2015: „Ich habe größten Respekt vor meiner Schwester. Sie ist, macht eine Fortbildung und arbeitet auch noch nebenbei.“ 2017 waren die Schwestern dann, wie unter anderem die „Münchner Abendzeitung“ berichtete. Dass es sich beim zweiten Kind ebenfalls um einen Jungen handelt, ist einem Instagram-Post von Hummels zu entnehmen, in dem sie „Schwester &“ erwähnte.

Ob Fischer aktuell einen Partner hat, ist nicht bekannt.

So ist das Verhältnis von Cathy Hummels und ihrer kleinen Schwester

Die beiden Schwestern trennen zwei Jahre. Das sorgte in der Jugend für so manchen Streit, wie sie in dem Doppel-Interview mit der „Bild“ verrieten. „Mittlerweile sind wir aber unzertrennlich“, erklärte Hummels. Ihre Schwester beschrieb die beiden damals noch als „komplett verschieden“. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten, wie die ältere Schwester betonte: „Wir sind beide sehr direkt und temperamentvoll. Aber ich habe gelernt, nicht immer sofort zu sagen, was ich denke. Außerdem sind wir beide immer positiv und bejahen das Leben.“