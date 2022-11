Jörg Dahlmann ist ein bekannter deutscher Fußballkommentator. Vom ZDF über Sat.1 bis zu Sky – er war schon an einigen Stationen tätig. Im Jahr 2022 erschien auch sein erstes eigenes Buch. Ab Mitte November nimmt Jörg Dahlmann nun an der ist ein bekannter deutscher. Vom ZDF über Sat.1 bis zu Sky – er war schon an einigen Stationen tätig. Im Jahr 2022 erschien auch sein erstes eigenes. Ab Mitte November nimmt Jörg Dahlmann nun an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil.

In diesem Porträt über Jörg Dahlmann findet ihr alles, was ihr über den Sport-Kommentator wissen müsst.

Jörg Dahlmann im Steckbrief: Alter, Wohnort und Co.

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu Jörg Dahlmann im Überblick:

Name: Jörg Dahlmann

Jörg Dahlmann Beruf: Fußballkommentator

Fußballkommentator Geburtstag: 10. Januar 1959

10. Januar 1959 Alter: 63 Jahre

63 Jahre Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Wohnort: Mallorca

Mallorca Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: drei Kinder

drei Kinder Instagram: joergdahlmann

Jörg Dahlmann nimmt an „Promi Big Brother“ 2022 teil

Sat.1: „Im Moment führe ich ein wunderschönes, unbeschwertes Leben ohne Sorgen, ohne irgendwelche Ängste und da passt ‚Promi Big Brother‘ wunderbar rein.“ Für ihn ist das die erste Teilnahme an einer Reality-Show, was ihm seiner Meinung nach eine gewisse Unbeschwertheit beschert. Dass die Show gerade während der Fußball-Weltmeisterschaft läuft, schmerzt Jörg Dahlmann zwar etwas, aber die Erfahrung sei es ihm wert. Ob er das noch bereuen wird, wird sich zeigen. Jörg Dahlmann sagte im Interview mit: „Im Moment führe ich ein wunderschönes, unbeschwertes Leben ohne Sorgen, ohne irgendwelche Ängste und da passt ‚Promi Big Brother‘ wunderbar rein.“ Für ihn ist das die erstean einer, was ihm seiner Meinung nach eine gewissebeschert. Dass die Show gerade während derläuft, schmerzt Jörg Dahlmann zwar etwas, aber diesei es ihm wert. Ob er das noch bereuen wird, wird sich zeigen. Wer die weiteren Teilnehmer von Staffel 10 sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Hat Jörg Dahlmann eine Frau und Kinder?

Privat ist relativ wenig über den Fußballkommentator bekannt. Über eine Frau oder Freundin an seiner Seite weiß die Öffentlichkeit nichts. Allerdings ist bekannt, dass Jörg Dahlmann drei Kinder hat. Er zeigt sich ab und an mit seinen beiden Töchtern und seinem Sohn auf Instagram.

Der Karriereweg von Jörg Dahlmann

Jörg Dahlmanns journalistische Karriere begann mit einer Mitarbeit am Sportteil der „Ruhr Nachrichten“. Auf ein Volontariat in Lippstadt folgte ein Studium von Sport, Englisch und Geographie. Daraufhin hospitierte Dahlmann beim ZDF. Anschließend wechselte er zu Sat.1, wo er unter anderem die Leitung der Südwest-Redaktion in Mainz übernahm und Bundesliga-Spiele kommentierte. Nach Tätigkeiten bei den Sportsendern DSF und Sport1 wechselte Dahlmann 2017 zu Sky Deutschland. Dort berichtete er über die Bundesliga, die zweite Bundesliga und die Champions League. Aktuell startet er als DJ ganz neu durch. Aber er kommentiert auch Test-Partien mit deutscher Beteiligung für den österreichischen Free-TV-Sender Servus TV.

Große journalistische Erfolge konnte er auch verbuchen: Dahlmann gewann 1999 den ersten Preis des „Verband Deutscher Sportjournalisten“ für eine Reportage über den Wechselfehler des Trainers des 1. FC Kaiserslautern. Sein journalistischer Stil sorgte manchmal aber auch für Debatten. Für Dahlmann steht der Unterhaltungsaspekt beim Fußball im Vordergrund, was nicht jedem gefällt.

Jörg Dahlmann wurde bei Sky rausgeworfen

Loris Karius, der zu diesem Zeitpunkt mit Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen.“ Das löste einen Shitstorm in den sozialen Medien aus. Dahlmann entschuldigte sich zwar, Sky kündigte dennoch das Ende der Zusammenarbeit nach der Saison 2021 an. Doch nachdem die Karriere von Jörg Dahlmann so schön verlief, kam 2020 der erste größere Dämpfer. Bei einem Spiel äußerte sich Dahlmann darüber, dass, der zu diesem Zeitpunkt mit Sophia Thomalla zusammen war, auf der Bank saß: „Aber für so einemitwürde ich mich auch auf die Bank setzen.“ Das löste einenin den sozialen Medien aus. Dahlmann entschuldigte sich zwar, Sky kündigte dennoch das Ende der Zusammenarbeit nach der Saison 2021 an.

Doch so lange dauerte es gar nicht, denn der nächste Skandal passierte bereits zwei Monate später. Dahlmann kommentierte eine verpasste Torchance des Spielers Sei Muroya mit den Worten: „Es wäre sein erster Treffer für 96 gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis geschossen.“ Dahlmann wurde Rassismus vorgeworfen und Sky warf ihn raus. Der Sender betonte, dass der Kommentator keine Einsicht über seine Verantwortung gezeigt habe.

Darum geht es im Buch von Jörg Dahlmann

In seinem Buch „Immer geradeheraus“, das im März 2022 erschien, rechnet der Fußballkommentator unter anderem mit Sky ab. Auf seiner Website schreibt er: „In diesem Buch beschreibe ich viele verrückte Geschichten aus fast 40 Jahren TV-Journalismus, benenne aber auch Ross und Reiter, wer in der Branche einen guten Ruf hat, wer weniger beliebt ist.“ Er geht auf die Rassismus- und Sexismus-Vorwürfe ein, die er für absurd hält. Auch ein ausführliches Statement von Sophia Thomalla selbst ist im Buch zu finden. Außerdem kritisiert er den „fast schon vorgegebenen Zwang zum Gendern“.

Jörg Dahlmann auf Instagram

Jörg Dahlmann hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell ca. 8.000 Fans (Stand: November 2022). Dort teilt er Bilder aus seinem Leben auf Mallorca und Fotos mit seinen Freunden und Kindern.

Jörg Dahlmann war an Krebs erkrankt

Bereits dreimal musste Jörg Dahlmann gegen eine Krebserkrankung kämpfen. Zunächst wurde bei ihm Darm-Krebs diagnostiziert, dem folgte Hautkrebs. Auch einer Prostata-Operation musste sich der Fußballkommentator in der Vergangenheit bereits unterziehen.