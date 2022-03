Quizlegende gegen „Bergdoktor“ heißt es demnächst auf RTL. In der neuen Show „Jauch gegen Sigl“ treten zwei Gegner auf Augenhöhe an. Im April 2022 sind Günther Jauch und Hans Sigl im Quizduell zu sehen. Der Schauspieler tritt nicht allein an, sondern wird verstärkt von prominenten Mitstreitern. Beide Seiten spielen im Nachfolge-Format von „5 gegen Jauch“ um 50.000 Euro für das Studiopublikum. Noch kennt der Moderator keine Angstgegner und hält sich für unschlagbar, doch das könnte sich schon bald ändern.

Wann startet „Jauch gegen...“ auf RTL?

auf RTL? Wer sind die Teilnehmer ?

? Worum geht es in der Show?

Start, Sendetermine, Kandidaten, Moderator – alle Infos zur neuen Quizshow gibt es hier in der Übersicht.

„Jauch gegen Sigl“: Sendetermine und Sendezeit

Ein neues Spitzenduell auf RTL lässt die Herzen von Quizfans höher schlagen. Ab dem 4. April 2022 geht der Sender mit „Jauch gegen...“ an den Start. Den Anfang macht dabei „Jauch gegen Sigl“. Der Schlagabtausch findet an zwei Abenden zur Primetime auf RTL statt. Auf Runde 1 folgt die Revanche. Das sind die Sendetermine samt Sendezeit.

1. Folge: Montag, 04.04.2022, um 20.15 Uhr

2. Folge: Montag, 11.04.2022, um 20.15 Uhr

Die Reihe „Jauch gegen...“ soll nach Angaben von RTL danach mit neuen Gegnerinnen und Gegnern fortgesetzt werden.

„Jauch gegen Sigl“: Kandidaten

Bereits bei „5 gegen Jauch“ musste der Moderator gegen ein fünfköpfiges Rateteam antreten. Auch in der neuen Quizsendung „Jauch gegen Sigl“ kommt Teamkapitän Hans Sigl nicht allein – er hat vier selbst ausgewählte Vertraute mit dabei, die sich in bestimmten Wissensgebieten gut auskennen.

Rateteam in Folge 1: Das sind die Teilnehmer

In der Auftaktfolge am Montag, 4. April 2022, bringt Hans Sigl zur Unterstützung diese vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit:

seine Ehefrau Susanne Sigl

Comedian Paul Panzer

Journalist und Moderator Daniel Brökerhoff

Moderatorin Andrea Kiewel

Rateteam in Folge 2: Das sind die Teilnehmer

Auch in Folge 2 von „Jauch gegen Sigl“ muss der Schauspieler nicht allein ins Quizduell gehen. ihm zur Seite stehen in der Revanche:

Moderator Wigald Boning

Schauspielerin Sophia Thomalla

Komiker und Kabarettist Torsten Sträter

Sängerin Patricia Kelly

„Jauch gegen Sigl“: Darum geht es

Bei „Jauch gegen...“ treten abwechselnde Gegnerinnen und Gegner gegen den beliebten TV-Moderator an. Den Anfang macht Hans Sigl in „Jauch gegen Sigl“. Beide Seiten spielen für das Studiopublikum, für jeweils eine Tribünenhälfte. Es geht um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. Mit jeder richtigen Antwort werden Punkte erspielt. Im großen Finale werden die erspielten Punkte gesetzt – und das Blatt kann sich noch einmal wenden. Nach der alles entscheidenden, letzten Frage wird abgerechnet. Sofern die Revanche genutzt wird, soll es laut RTL in eine letzte alles entscheidende Runde gehen.

„Jauch gegen...“ ersetzt „5 gegen Jauch“

Von 2009 bis 2021 zeigte RTL zur besten Sendezeit regelmäßig die Quizshow „5 gegen Jauch“. Fünf Kandidaten stellten sich dem Moderator. Erst kürzlich gab der Sender bekannt, dass das abendfüllende Format durch ein neues ersetzt wird. Sein Nachfolger ist „Jauch gegen...“ und geht mit Hans Sigl als Gegner erstmals an den Start. Am Konzept der Vorgänger-Show wurden neben dem neuen Namen einige Veränderungen vorgenommen.

„Jauch gegen Sigl“: Moderator Oliver Pocher

Bei der Unterhaltungsshow „Jauch gegen ...“ gibt es jedoch eine Konstante. Moderiert wird die neue Show von Oliver Pocher. Er präsentierte bereits den Vorgänger mit einer kurzen Unterbrechung von Anfang an.