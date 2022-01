RTL lässt 2022 einen seiner großen TV-Klassiker wieder aufleben. Guido Cantz wird das Comeback von „7 Tage, 7 Köpfe“ moderieren. Nach 17 Jahren ist die Kult-Show zurück und zeigt den Zuschauern den legendären Wochenrückblick. Bereits im Februar geht der Sender mit der Neuauflage an den Start.

Doch wann genau zeigt RTL „7 Tage, 7 Köpfe“ wieder im TV? Wer ist neben Moderator Guido Cantz dabei? Start, Sendetermine, Besetzung – alle Infos zur Comedy-Show gibt es hier.

„7 Tage, 7 Köpfe“ 2022: Wann ist der Start?

Ein TV-Comeback jagt das nächste im deutschen Fernsehen. Fast zehn Jahre lang begeisterte „7 Tage, 7 Köpfe“ ein Millionenpublikum, 2005 verabschiedete sich die preisgekrönte Comedy-Show – bis jetzt. Bald ist auch der Comedy-Klassiker wieder zurück auf RTL. Der Sender hat sogar schon ein genaues Datum für den Start genannt. Los geht es mit der ersten neuen Folge am 3. Februar 2022.

„7 Tage, 7 Köpfe“ 2022: Sendetermine und Sendezeit auf RTL

Vom 3. Februar an stürzen sich Guido Cantz und seine Comedy-Köpfe wöchentlich auf das aktuelle Zeitgeschehen. Konkret bedeutet das also, dass jede Woche eine neue Folge auf RTL zu sehen sein sollte. Bislang steht jedoch erst fest, wann die erste Folge der Neuauflage läuft. „7 Tage, 7 Köpfe“ ist zu sehen am Donnerstag, 03.02.2022, um 22.15 Uhr auf RTL.

Sobald die Sendetermine für weitere Folgen bekannt gegeben sind, lest ihr es hier.

„7 Tage, 7 Köpfe“ 2022: Guido Cantz moderiert

Die Moderation der Kult-Comedy auf RTL übernimmt kein Unbekannter. Nach zwölf Jahren „Verstehen Sie Spaß?“ geht es für Guido Cantz bei „7 Tage, 7 Köpfe“ weiter. „Mit Guido Cantz konnte ein neuer Moderator gewonnen werden, der sich bereits seit Jahren als besonders ‚helles’ Köpfchen erwiesen hat“, teilt RTL mit. Der Kölner übernimmt damit den Staffelstab des langjährigen Moderators Jochen Busse.

„Nach zwölf Jahren ‚Verstehen Sie Spaß?’ freue ich mich mit ‚7 Tage, 7 Köpfe’ auf den nächsten Fernsehklassiker. Die Moderation einer wochenaktuellen Comedy-Show steht schon lange auf meiner Bucket List. Bei RTL habe ich damals meinen ersten großen TV-Vertrag unterschrieben. Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen!“, sagt Cantz.

„7 Tage, 7 Köpfe“ 2022: Besetzung

Rund 300 Sendungen von „7 Tage, 7 Köpfe“ flimmerten bis zum vorläufigen Aus der Show über die Bildschirme. Der Klassiker lief freitagabends – in der Regel um 22:15 Uhr – auf RTL. Entsprechend dem Titel bestand die Show aus sieben Teilnehmern, inklusive Moderator. In den rund 300 Sendungen begrüßten „die Köpfe“ mehr als 70 hochkarätige Gäste zum verbalen Schlagabtausch in ihrer Runde. Ob Atze Schröder, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, Piet Klocke oder Stefan Raab – bei „7 Tage, 7 Köpfe“ kam jeder Comedian zu Wort. Gespannt darf man also auf die Besetzung der Neuauflage blicken. Klar ist bisher nämlich nur, dass Guido Cantz als Moderator zum Team gehören wird.

„7 Tage, 7 Köpfe“: Team in der Vergangenheit

Am 23. Februar 1996 fiel der Startschuss für die RTL Panel-Show „7 Tage, 7 Köpfe“ durch Rudi Carrell. Damals saßen neben Jochen Busse, Gaby Köster und Rudi Carrell Kritiker Dr. Hellmuth Karasek, Komiker Karl Dall, TV-Moderatorin Milena Preradovic und Talkerin Bärbel Schäfer am TV-Tisch. Mike Krüger stieß in der ersten Staffel hinzu und gehörte seitdem zum festen Teammitglied. Kalle Pohl und Bernd Stelter nahmen ihre Stammplätze 1997 ein, Oliver Welke löste Rudi Carrell Ende 2002 in der Runde ab.

Das Team von „7 Tage, 7 Köpfe“ früher: (v.l.) Kalle Pohl, Oliver Welke, Bernd Stelter, Jochen Busse, Gaby Köster, Mike Krüger, Willy Astor und Rudi Carrell.

„7 Tage, 7 Köpfe“ 2022: Was ist neu?

17 Jahre ist es her, dass „7 Tage, 7 Köpfe“ das letzte Mal auf RTL zu sehen war. Doch was bleibt vom Konzept und was ist bei der Neuauflage anders? Darauf hat Moderator Guido Cantz eine Antwort: „Vieles ist neu, doch der Name hat sich nicht verändert. Neu sind das Logo, das Design, das Studio. Es gibt neue Comedians, einen neuen Moderator und auch neue Gags.“ Das Prinzip jedoch soll das Gleiche bleiben: „Da sitzen sieben lustige Leute, die die letzte Woche humorig aufbereiten und die Zuschauer sollen sich Zuhause zurücklehnen und einfach nur Spaß haben.“