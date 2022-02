RTL-Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“ lief von 1996 bis 2006 wöchentlich beim Kölner Sender. In der Show von Rudi Carrell blickten jeden Freitagabend Comedians auf die vergangene Woche zurück. 2022 startet RTL eine Neuauflage – mit Moderator und wöchentlich wechselnden Gästen. Es war der absolute Show-Klassiker der 1990er und 2000er Jahre. Die-Sendunglief von 1996 bis 2006 wöchentlich beim Kölner Sender. In der Show vonblickten jeden Freitagabendauf die vergangene Woche zurück. 2022 startet RTL eine Neuauflage – mit Guido Cantz alsund wöchentlich wechselnden Gästen.

Jochen Busse, Karl Dall, Gaby Köster – diese Namen sind im Zusammenhang mit der Show legendär. Wer damals bei der Kult-Show dabei war, erfahrt ihr hier.

„7 Tage, 7 Köpfer“ früher – Das war die alte Besetzung

Der Titel der Show verrät es bereits: Das Team der Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“ besteht aus sieben Teilnehmern – einem Moderator und sechs Gästen. In der Neuauflage moderiert Guido Cantz die Runde. Die Comedians wechseln jede Woche. Früher gab es feste Mitglieder und wechselnde Gäste.

Wer war früher Bestandteil der Show? Hier ein Überblick:

Jochen Busse (1996-2005) – Moderator

Rudi Carrell (1996-2002)

Karl Dall (1996-1997)

Mike Krüger (1996-2005)

Gaby Köster (1996-2005)

Kalle Pohl (1997-2005)

Bernd Stelter (1997-2005)

Oliver Welke (2002-2005)

Jochen Busse – Schauspieler, Kabarettist und Autor

Jochen Busse war der Moderator der Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“. Der Schauspieler, Kabarettist und Autor wurde am 28. Januar 1941 in Iserlohn geboren. Noch vor dem Abitur verließ er die Schule, um sich ganz der Schauspielerei zu widmen. Neben zahlreichen Rollen im Fernsehen, stand er auch als Kabarettist auf der Bühne und arbeitete als Drehbuchautor. Für seine Leistung erhielt er zahlreiche Auszeichnungen wie den Bambi und den Deutschen Comedypreis.

Rudi Carrell – Showmaster und Gründer von „7 Tage, 7 Köpfe“

Der niederländische Showmaster, Sänger und Schauspieler Rudi Carrell war Initiator der Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“. Geboren wurde Carrell am 19. Dezember 1934 in Alkmaar (Niederlande). Erstmals auf der Bühne als Künstler zu sehen war er 1953. Im Laufe seiner Bühnenkarriere feierte Carrell große Erfolge mit verschiedenen Sendungen, unter anderem mit der „Rudi Carrell Show“, mit „Am laufenden Band“ und mit „7 Tage, 7 Köpfe“. Letztere moderierte er zwar nicht selber, gehörte aber bis 2002 zu den Stammgästen.

2005 wurde beim Niederländer Lungenkrebs diagnostiziert. Bis zu seinem Tod am 07. Juli 2006 lebte Carrell zurückgezogen auf seinem Gutshof im Landkreis Diepholz bei Bremen.

Karl Dall – Bühnenkünstler mit vielen Talenten

Der Moderator, Schauspieler und Komiker Karl Dall gehörte dem ersten Gespann der Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“ an. Die Zusammenarbeit endete bereits nach wenigen Shows, weil Dall anfing zu improvisieren, was Showgründer Carrell nicht gefiel. Geboren wurde Dall am 01. Februar 1941 in Emden. Der ausgebildete Schriftsetzer sammelte erste Bühnenerfahrung als Kleinstdarsteller. Später war er auch als Radio- und Fernsehmoderator tätig, ebenso als Sänger.

Während der Dreharbeiten in der ARD-Serie „Rote Rosen“ erlitt Dall 2020 einen Schlaganfall, an dessen Folgen er am 23. November starb.

Mike Krüger – Sänger, Moderator und Komiker

Mike Krüger wurde am 14. Dezember 1951 in Ulm geboren. Erste Bühnenerfahrung sammelte der Komiker, Schauspieler und Sänger während seines Architektur-Studiums auf kleinen Bühnen in Hamburg. 1975 brach er das Studium ab, um als Sänger auf Tour zu gehen. Ab dann war er mit zahlreichen Platten in Deutschland und Österreich erfolgreich. Dem Fernsehpublikum bekannt wurde Krüger 1975 in der von Rudi Carrell moderierten Unterhaltungsshow „Am laufenden Band“. In der Folge moderierte er zahlreiche Fernsehsendungen wie „Die Mike Krüger Show“ oder „Krüger sieht alles“.

Krüger ist seit 1976 verheiratet und hat eine Tochter. Heute wohnt er mit seiner Frau in Hamburg.

Gaby Köster – Kabarettistin mit eigener Comedyserie

Gabriele Wilhelmine „Gaby“ Köster wurde am 02. Dezember 1961 in Köln-Nippes geboren. Nach dem Realschulabschluss begann die Schauspielerin und Komikerin zunächst eine Ausbildung zur Erzieherin, die sie drei Wochen vor dem Abschluss abbrach. Per Zufall kam sie zunächst zum Radio, wo sie eigene Sendungen moderierte. 1991 war sie erstmals im WDR-Fernsehen zu sehen. Es folgten Auftritte in Karnevalssitzungen, bei „RTL Samstag Nacht“ und „7 Tage, 7 Köpfe“. In der Comedy-Serie „Ritas Welt“ spielte Köster von 1999 bis 2003 die Hauptrolle. Für ihre Erfolge wurde Gaby Köster unter anderem mit dem Bambi und dem Deutschen Comedy Preis ausgezeichnet.

2011 wurde bekannt, dass Köster bereits 2008 einen Schlaganfall erlitten hat und seitdem an einer Lähmung leidet. Über ihre Erkrankung schrieb die Komikerin das Buch „Ein Schnupfen hätte auch gereicht – meine zweite Chance“.

Kalle Pohl – Vom Musiker zum Kabarettist

Geboren wurde Karl-Heinz „Kalle“ Pohl am 20. August 1951 in Düren. Bekannt wurde der Komiker vor allem durch die Musik: Nach seinem Gitarren-Studium schrieb er mehrere Musikbücher und Kabarett-Texte unter anderem für Harald Schmidt und Gaby Köster. Daneben moderierte er im WDR-Radio verschiedene Kabarettsendungen. Als Komiker einem breiten Publikum bekannt ist Pohl seit 1996 durch seine Auftritte bei „7 Tage, 7 Köpfe“. 2007 feierte er sein Bühnendebüt bei der Komödie in Düsseldorf. In der folge spielte er diverse Hauptrollen in Theaterstücken.

Bernd Stelter – Der Kabarettist mit der Gitarre

1997 stieß Bernd Stelter zum Team bei „7 Tage, 7 Köpfe“. Der 1961 in Unna geborene Komiker und Sänger ist vor allem bekannt für seine Auftritte bei Karnevalssitzungenn und Comedy-Sendungen. Immer mit dabei hat er seine Gitarre, mit der er seine Auftritte musikalisch untermalt. Mit der Musik begann Stelter auch seine Karriere: Seine teils kritisch politischen Lieder veröffentlichte er unter anderem im Radio. Bei WDR4 war er ebenfalls als Moderator aktiv. Als Kandidat in der TV-Sendung „Glücksrad“ hatte Stelter 1990 seinen ersten Fernsehauftritt. Von da an war er zunächst bei RTL, später in verschiedenen Shows der ARD zu sehen. Daneben tourt Stelter mit eigenen Bühnenprogrammen durch Deutschland.

Gemeinsam mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern wohnt Stelter zur Zeit in Bornheim-Hersel, zwischen Köln und Bonn.

Oliver Welke – Zwischen Sportmoderation und Satire

Oliver Welke kam als Nachfolger für Rudi Carrell zu „7 Tage, 7 Köpfe“. Der 1966 in Bielefeld geborene Satiriker, Moderator und Journalist wurde vor allem durch die ZDF-Sendung „heute-show“ bekannt. Nach seinem Studium der Publizistik, Politik und Germanistik in Münster war er unter anderem als freier Mitarbeiter beim WDR aktiv. Danach war er freier Autor, Sprecher und Volontär. 1996 startete er zunächst als freier Mitarbeiter beim Sat1-Fußballmagazin „ran“, später war er in verschiedenen Sportsendungen auf Sat.1, ProSieben und im ZDDF als Moderator zu sehen. Daneben hatte Welke Comedy-Auftritte unter anderem in der „Schillerstraße“ und bei „Genial daneben“. Im Laufe seiner Karriere wurde Welke unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen wohnt er zur Zeit in Bonn.