Direkt zum Beginn des Monats hält das ZDF einen echten Action-Blockbuster bereit: Am Mittwoch, 02.08.2023, läuft der 24. Teil der „James Bond“-Reihe. In „Spectre“ verfolgt der 007-Agent eine Organisation, die die neuesten Technologien benutzt, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dabei trifft er auf alte Bekannte...

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Alle Infos rund um die Ausstrahlung im Free-TV, die Handlung, Besetzung und Co. findet ihr hier im Überblick.

Wann läuft „Spectre“ im ZDF?

„James Bond 007 – Spectre“ ist ein Kinofilm aus dem Jahr 2015. Nachdem das ZDF ihn bereits im Januar 2018 erstmals im Free-TV ausgestrahlt hatte, zeigt der Sender den Action-Streifen am Mittwoch, 02.08.2023, erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Spectre“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Für gewöhnlich sind Spielfilme aus dem linearen Fernsehprogramm im Nachhinein oder sogar schon vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Ob das bei „James Bond 007 – Spectre“ ebenso der Fall sein wird, war vorab leider nicht bekannt.

Worum geht es im 24. Teil der „James Bond“-Reihe?

„James Bond 007 – Spectre“ setzt die Handlung der drei Vorgänger fort. In Mexiko-Stadt findet gerade der „Tag der Toten“ statt. Kurz bevor ein schreckliches Unglück passiert, wirft Bond den Drahtzieher Marco Sciarra aus einem Hubschrauber. Währenddessen zieht er ihm einen Ring mit einem Oktopus vom Finger.

Gleichzeitig arbeitet Max Denbigh, auch C genannt, an der Abschaffung des Doppel-Null-Programms. M steht ihm natürlich als Feind gegenüber. Das Ziel von C ist es, dass alle wichtigen Geheimdienste zum Joint Security Service verbunden werden. Somit würden Fragen, die die nationale Sicherheit betreffen, nicht an ihnen vorübergehen.

In Rom bandelt Bond mit der Witwe von Sciarra, Donna Lucia, an. Er fragt sie über den geplanten Anschlag in Mexiko aus und möchte auch Infos über den „Blassen König“ erhalten. Sie erzählt ihm von einem geheimen Treffen von „Spectre“. Das lässt sich Bond nicht zweimal sagen, schleust sich in die Geheimorganisation ein und bekommt mit, dass das nächste Ziel von „Spectre“ der „Blasse König“ ist. Der Chef, Franz Oberhauser, erkennt Bond jedoch und setzt einen bärtigen Hünen auf 007 an.

Bond trifft in Österreich auf den „Blassen König“ – besser bekannt als Mr. White. Dieser ist schwer radioaktiv vergiftet, doch vor seinem Tod vertraut er Bond seine Tochter Madeleine Swann an. Diese gibt ihm Infos über „L’Americain“, ein verlassenes Hotel in Marokko. Dort treffen sie auch auf Oberhauser. Dieser erzählt, dass er nach dem Tod seiner Eltern von Franz‘ Vater adoptiert wurde, diesen und auch Franz aus Eifersucht aber tötete. In echt heißt der falsche Franz Ernst Stavro Blofeld. Wie auch seine Vorfahren strebt er nach der völligen Weltherrschaft, die er mittels modernster Technologien erreichen will.

James Bond (Daniel Craig, l.) und M (Ralph Fiennes) kämpfen gegen die Organisation „Spectre“, die versucht, die Weltherrschaft mittels Technologie zu übernehmen.

Das ist der Trailer zu „James Bond 007 – Spectre“

Vor der Ausstrahlung möchten einige Fans schon einen kleinen Einblick in die Handlung erhalten. Natürlich gibt es auch einen Trailer zu „James Bond 007 – Spectre“. Hier könnt ihr ihn ansehen:

Das ist der Cast von „Spectre“ im Überblick

„Spectre“ ist bereits der vierte Film, in dem Daniel Craig den 007-Agenten verkörpert. Der Antagonist wird dieses Mal von Christoph Waltz gespielt. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, seht ihr in dieser Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

James Bond – Daniel Craig

Oberhauser – Christoph Waltz

Madeleine Swann – Léa Seydoux

M – Ralph Fiennes

Lucia – Monica Bellucci

Q – Ben Whishaw

Moneypenny – Naomie Harris

Hinx – Dave Bautista

Max Denbigh aka C – Andrew Scott

Tanner – Rory Kinnear

Mr. White – Jesper Christensen

Wann und wo wurde der Film gedreht?

Neugierige Fans fragen sich, wo und wann ihr Lieblingsfilm gedreht wurde. Die Dreharbeiten zu „Spectre“ fanden vom 8. Dezember 2014 bis zum 05. Juli 2015 statt. Unter anderem wurde in London, Rom, Mexiko-Stadt, Tanger, Oujda und Erfoud in Marokko gedreht. Auch die österreichischen Gemeinden Sölden, Altausee, Obertilliach und Katitsch dienten als Kulissen für den Action-Thriller. Weiterhin wurde im Blenheim Palace in Woodstock in der Grafschaft Oxfordshire gefilmt.

Diese Schauspieler haben James Bond bisher verkörpert

Die „James Bond“-Darsteller wechselten mehrmals. Diese Schauspieler übernahmen bisher die Rolle des Agenten James Bond:

Sean Connery: sechs Filme, von 1962-1967 und 1971

George Lazenby: ein Film, 1969

Roger Moore: sieben Filme, von 1973-1985

Timothy Dalton: zwei Filme, von 1987-1989

Pierce Brosnan: vier Filme, von 1995-2002

Daniel Craig: fünf Filme, von 2006-2021

Das sind alle „James Bond“-Filme und ihre Reihenfolge

„Spectre“ ist der 24. Film der berühmten „James Bond“-Reihe. In dieser Liste seht ihr alle 007-Filme in der richtigen Reihenfolge samt Jahreszahl.

„James Bond 007 jagt Dr. No“ (1962)

„James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau“ (1963)

„James Bond 007: Goldfinger“ (1964)

„James Bond 007: Feuerball“ (1965)

„James Bond 007: Man lebt nur zweimal“ (1967)

„James Bond 007: Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969)

„James Bond 007: Diamantenfieber“ (1971)

„James Bond 007: Leben und sterben lassen“ (1973)

„James Bond 007: Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974)

„James Bond 007: Der Spion, der mich liebte“ (1977)

„James Bond 007: Moonraker – Streng geheim“ (1979)

„James Bond 007: In tödlicher Mission“ (1981)

„James Bond 007: Octopussy“ (1983)

„James Bond 007: Im Angesicht des Todes“ (1985)

„James Bond 007: Der Hauch des Todes“ (1987)

„James Bond 007: Lizenz zum Töten“ (1989)

„James Bond 007: GoldenEye“ (1995)

„James Bond 007: Der Morgen stirbt nie“ (1997)

„James Bond 007: Die Welt ist nicht genug“ (1999)

„James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag“ (2002)

„James Bond 007: Casino Royale“ (2006)

„James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008)

„James Bond 007: Skyfall“ (2012)

„James Bond 007: Spectre“ (2015)

„James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ (2021)

Wer wird der Nachfolger von Daniel Craig?

Momentan wird spekuliert, wer nach Daniel Craig den 007-Agenten verkörpern wird. Diesmal kommen auch Frauen infrage.

