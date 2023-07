Der „Fernsehfilm der Woche“ im ZDF verspricht Spannung pur am Montagabend: Noch einmal geht es für Psychiater Joe Jessen und Kommissar Vincent Ruiz an die Aufklärung eines Falles. Der Sender zeigt mit „Neben der Spur – Schließe deine Augen“ am 31. Juli 2023 den vorletzten Film der Krimireihe. Darin trifft Dr. Jessen seine Tochter wieder, die gemeinsam mit ihm einen Mord aufklären möchte.

Doch worum geht es in Teil 7 der Reihe genau? Welche Schauspieler gehören zum Cast des Krimis? Handlung, Besetzung, Stream in der ZDF-Mediathek – alle Infos zum Film gibt es hier in der Übersicht.

„Neben der Spur – Schließe deine Augen“: ZDF-Sendetermine

„Neben der Spur – Schließe deine Augen“ ist der „Fernsehfilm der Woche“ im ZDF. Die siebte und gleichzeitig vorletzte Episode der Krimireihe läuft am Montag, 31.07.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird sie im Anschluss nicht.

Gibt es „Neben der Spur – Schließe deine Augen“ in der ZDF-Mediathek?

Wer „Neben der Spur – Schließe deine Augen“ verpasst hat oder den Film vor der Ausstrahlung im TV sehen möchte, hat Glück. Episode 7 der beliebten Reihe ist bereits vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Das Video steht ab dem 22. Juli 2023 online als Stream bereit.

Darum geht es in „Neben der Spur – Schließe deine Augen“

Der Psychiater Joe Jessen hat gerade eine der besten Nachrichten seines Lebens erhalten: Seine von ihm getrennte Frau Nora und seine Tochter Lotte laden ihn an die Nordsee ein. Gleichzeitig soll er dort einen Blick auf einen ungelösten Fall werfen. Kaum ist er angekommen, zeigt sich in einem Bauernhaus ein schreckliches Bild. Eine Mutter und eine Tochter liegen tot auf dem Boden. Neben ihnen befindet sich eine Bibel und an der Wand ist ein Pentagramm gemalt worden. Etwa ein Ritualmord? Lotte möchte unbedingt bei den Ermittlungen helfen und stellt Kontakt zu dem Profiler Milosz Zanussi her, der sich seit einiger Zeit mit dem Fall beschäftigt. Er stellt eine Verbindung zu mehreren Überfällen her, die in der Umgebung stattgefunden haben. Es handelt sich um einen unbekannten Täter, der seine Opfer erwürgt und ihnen ein seltsames Dreieck in die Stirn ritzt. Auch wenn diese schaurigen Morde eine Ähnlichkeit zur Vorgehensweise des Täters des Doppelmordes aufweist, scheinen die beiden Fälle keine Verbindung zu haben.

Währenddessen erfährt Joe die Wahrheit, weshalb Nora mit ihm Urlaub machen wollte. Sie hat Eierstockkrebs und muss operiert werden. Joe ist verzweifelt. Er möchte den Fall so schnell wie möglich abgeben, doch plötzlich geschieht ein weiterer Mord.

Joe (Ulrich Noethen, l.) und Anna (Marie Leuenberger, Mitte) betreten zum ersten Mal den Tatort. Diesmal möchte Joes Tochter Lotte (Lilly Liefers) den Ermittlern zur Seite stehen.

© Foto: ZDF/Marion von der Mehden

Das sind die Darsteller von „Neben der Spur – Schließe deine Augen“

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Besetzung von „Neben der Spur – Schließe deine Augen“:

Rolle – Schauspieler

Joe Jessen – Ulrich Noethen

Vincent Ruiz – Juergen Maurer

Anna Bartholomé – Marie Leuenberger

Kadir Egger – Kailas Mahadevan

Nora Jessen – Petra van de Voort

Charlotte Jessen – Lilly Liefers

Jan Johansson – Stephan Grossmann

Milosz Zanussi – Rafael Gareisen

Wo wurde „Neben der Spur – Schließe deine Augen“ gedreht?

Für den Dreh der Filme aus der Krimireihe „Neben der Spur“ geht es in den hohen Norden Deutschlands. Auch die vorletzte Episode „Neben der Spur – Schließe deine Augen“ wurde wie bereits die Vorgänger in Hamburg und Umgebung gedreht. Drehorte waren unter anderem die Landungsbrücken und die Umgebung rund um die historische Speicherstadt. Für diesen Film ging es jedoch noch nach Husum und St. Peter-Ording

Alle Folgen von „Neben der Spur“ im Überblick

2015 wurde der erste Film aus der Krimireihe „Neben der Spur“ ausgestrahlt. Seither gab es sieben weitere Folgen. Das ZDF zeigt mit „Schließe deine Augen“ nun die vorletzte Episode. Doch welche Titel wurden in welcher Reihenfolge schon gezeigt?

Alle Folgen im Überblick: