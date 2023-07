Am Sonntagabend ist es im ZDF wieder Zeit für „Herzkino“. Am 30. Juli 2023 strahlt der Sender die zweite Folge von „Malibu“ erneut aus. Der Film handelt von der Familie der Hamburger Krankenschwester Jantje, deren Mann einen Campingplatz geerbt hat. In „Malibu – Ein Zelt für drei“ führen Jantje und ihr Mann mittlerweile eine Fernbeziehung. Das ist der Preis, den sie zahlen mussten, als sie sich entschlossen haben, den Campingplatz „Malibu“ zu übernehmen.

Sendetermine, Stream, Besetzung und Drehort – hier findet ihr alle Infos zum Film im Überblick.

„Malibu – Ein Zelt für drei“: Sendetermine und Sendezeit

Der zweite Film der „Malibu“-Reihe, der im September 2022 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Sonntag, 30. Juli 2023, zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 30.07.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Ein Zelt für drei“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Ausstrahlung verpasst, hat die Möglichkeit, ihn später noch online zu sehen. Er ist als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort steht er bis um 25. September 2023 als Wiederholung zur Verfügung.

Worum geht es in „Malibu – Ein Zelt für drei“?

Der Entschluss, den Campingplatz zu übernehmen, hat für die Schäfers Folgen: Denn während Jantje den Campingplatz wieder auf Vordermann bringen will, möchte ihr Mann weiterhin in der Stadt leben. Ihr Sohn Hannes vermisst jedoch seinen Vater sehr und freut sich auf jedes gemeinsame Wochenende.

Die Ex-Krankenschwester Jantje setzt auf das „Malibüdchen“, ein kleiner Laden, der Geld in die Kasse spülen soll. Ihr Mann sieht dagegen seine Zukunft eher in der Stadt als Angestellter und versucht, sie von dort finanziell zu unterstützen. Dabei könnte sie seine Hilfe vor Ort gut gebrauchen, denn neben den Dauercampern raubt ihr ein neuer Gast die Nerven. Dass die Baugenehmigung für Jantjes Projekt schon längst abgelaufen war, war ihr in Martins Zettel-Nachlass leider entgangen.

Ausgerechnet Jacob Bernstein, ein Bauamtsmitarbeiter, der Jantjes Engagement bewundert, muss ihr mitteilen, dass sie alles wieder abreißen muss.

Jantje (Karla Nina Diedrich) gibt alles, um den geplanten Kiosk rechtzeitig eröffnen zu können.

© Foto: ZDF/Manju Sawhney

Die Besetzung von „Malibu – Ein Zelt für drei“ im Überblick

Karla Nina Diedrich übernimmt auch im zweiten Teil der „Malibu“-Reihe die Rolle von Jantje Schäfer. Wer ist sonst noch im Cast von „Malibu – Camping für Anfänger“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Karla Nina Diedrich – Jantje Schäfer

Tom Radisch – Stefan Schäfer

Lewe Wagner – Hannes Schäfer

Christian Hockenbrink – Dieter Marzinowski

Heiko Pinkowski – Nikos Mariolis

Susi Banzhaf – Irene Mariolis

Luka Omoto – Helena Diekmann

Nicola Mastroberardino – Jacob Bernstein

Clea Eden – Franzi

Arne-Carlos Böttcher – Finn

Karen Böhne – Dr. Michaela Dreyer

Kailas Mahadevan – Getränkelieferant

Julia Nachtmann – Christine

Charlotte Martz – Emma

Laura Kempa – Surferin

Wo wurde „Malibu – Ein Zelt für drei“ gedreht?

Die Drehorte des zweiten Teils liegen in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Genauer gesagt wurde am Bredenbeker Teich, auch Bredsche genannt, gedreht. Im Film wird er jedoch als Plöner See bezeichnet. Wo genau in der Hansestadt gefilmt wurde, war vorab nicht bekannt.