Die Seriezählt zu den größten Erfolgen von Netflix. Die Geschichte der gleichnamigen Familie zog die Zuschauer von Anfang an in ihren Bann. Nach den ersten zwei Liebesgeschichten warten die Fans schon sehnlichst auf Nachschub. Zwischenzeitlich konnten sie mit dem Prequel „Königin Charlotte“ etwas Zeit überbrücken, doch bis zum Start vondauert es immer noch.

Jetzt hat der Streamingdienst aber immerhin einen ersten Einblick in die neuen Folgen gewährt und Fotos veröffentlicht, die das neue Hauptpaar Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan) zeigen.

In der dritten Staffel stehen – anders als in den Büchern von Julia Quinn – der drittälteste Bridgerton-Sohn Colin und Penelope im Fokus. Nach der Buch-Reihenfolge wären sie erst in der vierten Staffel dran gewesen.