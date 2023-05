„Bridgerton“-Fans können sich freuen: Anfang Mai 2023 veröffentlicht Netflix das Prequel „Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ zu der beliebten Serie. In diesem dreht sich alles um Königin Charlottes Aufstieg zu Ruhm und Macht. Mit der Ehe zwischen der jungen Königin und König George nahmen sowohl eine große Liebesgeschichte als auch gesellschaftliche Veränderungen ihren Anfang, wodurch die Welt der High Society ins Leben gerufen wurde.

Wann startet die Serie auf Netflix? Worum geht es genau? Und wer spielt mit? In diesem Artikel zu „Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ findet ihr alle Infos rund um Release, Handlung, Trailer, Besetzung und Co.

Wann startet „Königin Charlotte“ auf Netflix?

Es wurde bereits gemunkelt, jetzt ist es Gewissheit: Das Prequel „Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ (im Original „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“) startet am Donnerstag, 4. Mai 2023, auf Netflix. Wie bei allen Neustarts sind die Folgen am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

Darum geht es in „Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“

Das „Bridgerton“-Spin-off spielt einige Jahrzehnte vor der Hauptserie und begleitet Queen Charlotte auf ihrem Weg zu einer selbstbewussten und rebellischen Königin. Durch die Heirat mit König George öffnete sich die höfische Welt und erlaubt nun auch Könige und Königinnen mit dunkler Hautfarbe.

Zunächst geht es darum, dass Königin Charlotte gegen ihren Willen mit dem jungen König George verheiratet werden soll. Sie rebelliert, doch scheitert. Nach der Hochzeit kommt Charlotte in London an. Nichts ist, wie sie es erwartet hat. Georges Mutter Augusta hat bei fast jeder Entscheidung Einfluss. Auch Charlottes frischer Ehemann ist unberechenbar. Die angehende Königin versucht am Hof zurechtzukommen und sich nicht zu blamieren. Wir beobachten den Werdegange einer legendären Königin, wie man sie aus „Bridgerton“ eben kennt. Außerdem sieht man einige Gemeinsamkeiten zwischen der jungen Königin Charlotte und Eloise. Dies könnte die offensichtliche Verbindung zwischen den beiden erklären.

„Königin Charlotte“: Wie viele Folgen hat Staffel 1?

Die erste Staffel von „Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ umfasst acht Folgen, also genauso viele wie bei der Hauptserie. Bisher steht allerdings nur der Original-Titel der ersten Folge – „Queen to Be“ – fest.

Das ist der erste Trailer zu „Königin Charlotte“

Rund zwei Monate vor dem Start des Prequels hat Netflix einen ersten offiziellen Trailer zu „Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ veröffentlicht. Worauf sich die Zuschauer freuen dürfen, seht ihr hier:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Die Besetzung von „Königin Charlotte“ im Überblick

Das Drehbuch wurde von Shona Rhimes geschrieben. Die Hauptrollen sind „Bridgerton“-Fans bereits aus den ersten beiden Staffeln der Serie bekannt. Welche Rollen und Darsteller im Spin-off sonst noch dabei sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Königin Charlotte – Golda Rosheuvel

junge Königin Charlotte – India Amarteifio

junger König George – Corey Mylchreest

Lady Danbury – Adjoa Andoh

junge Lady Danbury – Arsema Thomas

Violet Ledger – Ruth Gemmell

Brimsley – Hugh Sachs

junger Brimsley – Sam Clemmett

Prinzessin Augusta – Michelle Fairley

junger Lord Danbury – Cyril Nri

Earl Harcourt – Neil Edmond

Lord Bute – Richard Cunningham

Reynolds – Freddie Dennis

Wann wurde „Queen Charlotte – A Bridgerton Story“ gedreht?

Das Prequel zu „Bridgerton“ wurde bereits 2021 gedreht, als Netflix die Serie angekündigt hatte. Ursprünglich war geplant, dass die Produktion am 6. Februar 2021 starten und im Mai enden sollte. Die Realität sah anders aus. Gedreht wurde letztendlich vom 28. März 2021 bis zum 30. August 2021.