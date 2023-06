Seit 2005 lädt Stefan Mross am Sonntagvormittag zu guter Laune, Gästen aus Schlager, Volksmusik, Comedy und jeder Menge Überraschungen ein. Auch im Jahr 2023 wird die Showaus der Wasserwelt „Rulantica“ in Rust übertragen. Am, beginnt die neue Staffel. Insgesamt wird es zwölf Live-Sendungen mit zahlreichenaus der Schlagerwelt und Volksmusik geben.