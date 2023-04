„Der Sonne entgegen“ und „Was für eine geile Zeit“ sind echte Ohrwürmer. Die Vergangenheit war für Ben Zucker allerdings keine „geile Zeit“. Der 39-Jährige hatte große Probleme mit dem Gesetz und saß wegen Körperverletzung im Knast. Ben Zucker ist dauerhafter Stammgast in den Shows von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella . Seine Hitsundsind echte Ohrwürmer. Die Vergangenheit war für Ben Zucker allerdings keine „geile Zeit“. Der 39-Jährige hatte große Probleme mit dem Gesetz und saß

Ben Zucker konnte Geldstrafe nicht zahlen

Nach einer Schlägerei wurde Ben Zucker 2010 zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt. „Die konnte ich nicht bezahlen und musste acht Tage in den Knast. Den Rest der Strafe durfte ich mit Sozialstunden ableisten“, verriet Ben Zucker in einem Interview mit der „Bild“. Finanzielle Hilfe von seiner Mutter wollte der heutige Schlagerstar nicht annehmen.

„Das macht schon was mit einem“

Da wusste ich: Benny, also tiefer kannste jetzt nicht rutschen“, erzählte der Sänger im Podcast Der Gefängnisalltag hat Ben Zucker bis heute geprägt. „Wenn man dann im Hof steht – und dann fünf Meter hohe Mauern um dich herum sind – das macht schon was mit einem., erzählte der Sänger im Podcast „Aber bitte mit Schlager“.

Ben Zucker ist heute ein erfolgreicher Chartstürmer