Vanessa Mai wird am Samstagabend in der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten – allerdings nicht mit ihrem Künstlernamen, sondern als „Wolkenfrei“. Wir stellen euch das Schlager-Projekt genauer vor.

Die Geschichte von „Wolkenfrei“

Die Idee für „Wolkenfrei“ entstand bereits Ende der 90er. Damals gründeten die Musiker Marc Fischer, Stefan Kinski und Heike Wanner die „Marc-Fischer-Band“, die zunächst keine großen Erfolge verbuchen konnte. 2011 benannte sich die Band in „Wolkenfrei“ um. Kurz darauf traf die Gruppe auf die damals noch unbekannte Vanessa Mai.

Sie wurde Sängerin der Band. In den Folgejahren konnte sich „Wolkenfrei“ im Schlager etablieren. 2015 veröffentlichten sie „Wolke 7“ und landeten ihren ersten Chart-Erfolg. Die Single „Ich sterb für dich“ (2016) wurde sogar mit Gold ausgezeichnet.

Vanessa Mai startete alleine durch

In selben Jahr löste sich die Band auf. Vanessa Mai startete ihre Karriere als Solo-Künstlerin. Ihre sechs Alben stürmten die Spitze der Charts. Zudem wurde sie 2016 Teil der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ . Außerdem sorgte sie als Star diverser TV-Kampagnen von bekannten Marken für Aufmerksamkeit.

„Wolkenfrei“ feiert Comeback – allerdings nur mit Vanessa Mai

2022 wurde in der Schlagerwelt wild spekuliert: Kehrt „Wolkenfrei“ wieder zurück? Die Antwort ließ nicht lange auf sie warten: Im November kündigte Vanessa Mai ein Comeback an. Allerdings besteht die Band nur noch aus ihr: Marc Fischer und Stefan Kinski sind nicht mehr mit dabei. Am 31. März 2023 erschien das Album „Hotel Tropicana“ und landete auf Platz drei der deutschen Charts.