Heute Abend spielt Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach: Am Mittwoch, 19.01.2022, ist Gladbach im Achtelfinale des DFB-Pokal zu Gast in der HDI-Arena in Hannover.

Wo wird die Partie Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für die Partie?

für die Partie? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals bekommt ihr hier.

DFB-Pokal heute – Hannover gegen Gladbach: Uhrzeit, Anstoß und Zuschauer

Das Achtelfinale des DFB-Pokals findet heute, am Mittwoch, den 19.01.2022 statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr in der HDI-Arena in Hannover. In der zweiten Runde setzte sich Hannover gegen Düsseldorf durch, Gladbach siegte gegen den FC Bayern.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel Hannover 96 – Borussia im Überblick:

Teams: Hannover 96, Borussia Mönchengladbach

: Achtelfinale DFB-Pokal Anpfiff : Mittwoch, 19.01.2022, 18:30 Uhr

: Mittwoch, 19.01.2022, 18:30 Uhr Stadion : HDI-Arena, Hannover

: HDI-Arena, Hannover Zuschauer: 500

Hannover gegen Gladbach: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Hannover gegen Borussia Mönchengladbach: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream gibt es leider nicht. Lediglich bei Sky kann das Spiel zwischen Hannover und Borussia kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels 96 gegen Mönchengladbach findet ihr hier: