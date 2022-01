Der FC Hansa Rostock zu Gast bei RB Leipzig: Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zu einem Duell zweier ostdeutscher Klubs mit ganz unterschiedlicher Historie – und aktueller Ligazugehörigkeit. Während der FCH gerade wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist und um den Klassenerhalt kämpft, hat Leipzig in dieser Saison in der Champions League gespielt und strebt auch für die kommende Saison eine Teilnahme an. Wer also setzte sich heute, am Mittwoch, 19.01.22, durch zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein?

Wo wird die Partie RB Leipzig gegen Hansa Rostock heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für die Partie?

für die Partie? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals bekommt ihr hier.

DFB-Pokal heute – FC Hansa Rostock gegen Leipzig: Uhrzeit, Anstoß und Spielort

Das Achtelfinale des DFB-Pokals findet heute, am Mittwoch, den 19.01.2022 statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Red Bull Arena. Damit haben die Sachsen das Heimrecht.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel RB Leipzig – Hansa Rostock im Überblick:

Teams: RB Leipzig, FC Hansa Rostock

RB Leipzig, FC Hansa Rostock Spieltag : Achtelfinale DFB-Pokal

: Achtelfinale DFB-Pokal Anpfiff : Mittwoch, 19.01.2022, 18:30 Uhr

: Mittwoch, 19.01.2022, 18:30 Uhr Stadion: Red Bull Arena, Leipzig



RB Leipzig gegen den FC Hansa heute: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Achtelfinale zwischen Leipzig und Rostock live im TV und im Stream übertragen wird. Hierzu gibt es leider schlechte Nachrichten, kein Free-TV-Sender überträgt die Partie. Doch der Pay-TV-Sender Sky hat sich Übertragungsrechte gesichert und überträgt das Spiel live und in voller Länge.

FC Hansa Rostock live bei RB Leipzig: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Stream wird es leider nicht geben. Die Partie im Stream wird es aber bei Sky geben, dort kann das Spiel zwischen Leipzig und dem FCH gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels RB gegen FC Hansa findet ihr hier: