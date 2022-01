Der DFB-Pokal 2022 ist in vollem Gange. Am Dienstag, 18.01.2022, und Mittwoch, 19.01.2022, werden in den Achtelfinal-Partien die Teilnehmer für das Viertelfinale bestimmt. Daher stellen sich folgende Fragen:

Wann finden die Viertelfinal-Spiele statt?

statt? Wann werden die Paarungen ausgelost?

Alle Infos zum Viertelfinale im DFB-Pokal 2021/22.

DFB-Pokal Termine 2022: Wann wird das Viertelfinale ausgetragen?

Nach den Achtelfinal-Spielen am 18. und 19. Januar geht es im DFB-Pokal am 1. und 2. März mit dem Viertelfinale weiter. Acht Mannschaften werden dann um den Einzug ins Halbfinale, das am 19. und 20. April ausgetragen wird, kämpfen. Das große Finale steigt dann am 21. Mai in Berlin.

Alle wichtigen Termine des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick:

Achtelfinale: 18./19. Januar 2022

Viertelfinale: 1./2. März 2022

Halbfinale: 19./20. April 2022

Finale in Berlin: 21. Mai 2022

DFB-Pokal 2022 Auslosung: Wann wird die nächste Runde ausgelost?

Traditionell werden die Viertelfinal-Paarungen am ersten Sonntag nach dem Achtelfinale ausgelost. Auch wenn der Termin in diesem Jahr noch nicht offiziell bekanntgegeben wurde, kann man davon ausgehen, dass die Ziehung der Runde mit den letzten acht Teams am kommenden Sonntag, den 23. Februar, stattfinden wird.

Wie auch in den letzten Jahren wird die Auslosung aller Wahrscheinlichkeit nach auch in diesem Jahr von der ARD live in der Sportschau ab 18.30 Uhr übertragen.