Erst Darmstadt, dann Schalke und nun Karlsruhe? Bereits zwei Zweitligateams hat 1860 München im DFB-Pokal in dieser Saison aus dem Turnier geworfen. Nun wartet auf die Blau-Weißen mit dem Karlsruher SC das nächste. Am heutigen Dienstag, 18.01.2022, empfängt der Drittligist 1860 München den Tabellenzehnten der 2. Bundesliga Karlsruher SC.

Doch nicht nur die Münchener haben im Pokal einen Lauf. Auch der KSC geht mit ordentlich Rückenwind in die Partie, denn in der zweiten Runde sorgten sie für eine Überraschung und konnten den Bundesligisten Bayer Leverkusen aus dem Turnier schießen.

Wo wird die Partie TSV 1860 München vs. Karlsruher SC heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für die Partie?

für die Partie? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals bekommt ihr hier.

DFB-Pokal Achtelfinale heute – 1860 München gegen KSC: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen 1860 München und dem Karlsruher SC findet am Dienstag, den 18.01.2022, um 18:30 Uhr statt. Das Spiel wird im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München ausgetragen.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel 1860 vs. KSC im Überblick:

Teams: 1860 München, Karlsruher SC

1860 München, Karlsruher SC Spieltag : Achtelfinale, DFB-Pokal 2021/22

: Achtelfinale, DFB-Pokal 2021/22 Anpfiff : Dienstag, 18.01.2022, 18:30 Uhr

: Dienstag, 18.01.2022, 18:30 Uhr Stadion: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München

TSV 1860 München vs. Karlsruher SC: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

1860 München vs. Karlsruher SC: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream gibt es leider nicht. Lediglich bei Sky kann das Spiel zwischen TSV 1860 München und Karlsruhe kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels 1860 gegen KSC findet ihr hier:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2, Sky Sport 4

Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2, Sky Sport 4 Live-Stream: Sky Go, Sky Ticket

Mögliche Aufstellungen von 1860 und KSC im DFB-Pokal

TSV 1860: Hiller – Belkahia, Salger, Steinhart – Y. Deichmann, Staude, Dressel, Greilinger – Neudecker – Bär, Lex

Karlsruher SC: Gersbeck – Thiede, O'Shaughnessy, Kobald, Heise – Wanitzek, Breithaupt, Gondorf – Cueto, P. Hofmann, Schleusener

KSC will im Pokal endlich mal wieder unter die besten Acht

Am heutigen Dienstag hoff der Karlsruher SC auf seinen ersten Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals seit 26 Jahren. Voller Vorfreude reist der Fußball-Zweitligist zum Drittligisten TSV 1860 München. Der Pokal sei ein „großartiger Wettbewerb“, sagte KSC-Trainer Christian Eichner. Der in der Liga zuletzt gesperrte Mittelfeldspieler Tim Breithaupt ist wieder dabei und auch Stürmer Philipp Hofmann nach einer leichten Erkältung wohl wieder fit. Letztmals sind die Badener in der Saison 1995/1996 über das Achtelfinale des Pokals hinausgekommen. Damals unterlagen sie erst im Endspiel dem 1. FC Kaiserslautern.