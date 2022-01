Achtelfinale des DFB-Pokals: Am heutigen Dienstag, 18.01.2022, ist Borussia Dortmund zu Gast beim FC St. Pauli. Die Partie wird am Millerntor in Hamburg ausgetragen.

Der BVB ist aktuell in der Bundesliga auf dem zweiten Platz. Mit 40 Punkten aus 19 Spielen beträgt die Differenz zu Spitzenreiter Bayern sechs Punkte, die Meisterschaft ist also immernoch greifbar. Zuletzt setzte sich die Mannschaft von Marco Rose 5:1 gegen Freiburg durch. Auch für den heutigen Gastgeber läuft es in dieser Saison, mit 37 Zählern auf dem Konto führen die Kiezkicker die 2. Bundesliga an.

DFB-Pokal heute – St. Pauli gegen BVB: Uhrzeit, Anstoß und Spielort

Das Achtelfinale des DFB-Pokals findet heute, am Dienstag, den 18.01.2022 statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr im Hamburger Millerntor statt. In der zweiten Runde setzte sich St. Pauli in Dresden durch, der BVB siegte gegen Ingolstadt.

Teams: FC St. Pauli, Borussia Dortmund

FC St. Pauli, Borussia Dortmund Spieltag : Achtelfinale DFB-Pokal

: Achtelfinale DFB-Pokal Anpfiff : Dienstag, 18.01.2022, 20:45 Uhr

: Dienstag, 18.01.2022, 20:45 Uhr Stadion: Millerntor, Hamburg

St. Pauli gegen BVB: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Achtelfinale live im TV und im Stream übertragen wird. Hierzu gibt es gute Nachrichten, Das Erste überträgt die Partie im free-TV. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich Übertragungsrechte gesichert und überträgt das Spiel live und in voller Länge.

St. Pauli gegen BVB: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Stream wird es geben. ARD zeigt die Partie im Stream und auch bei Sky kann das Spiel zwischen den Kiezkickern und Borussia gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Free-TV: Das Erste

Das Erste Pay-TV: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2

Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 Live-Stream: ARD-Mediathek (free), Sky Go, Sky Ticket

Die Partien im DFB Pokal Achtelfinale

Dienstag, 18.01.2022, 18:30 Uhr

TSV 1860 München - Karlsruher SC

1. FC Köln - Hamburger SV

Dienstag, 18.01.2022, 20:45 Uhr

VfL Bochum - FSV Mainz 05

FC St. Pauli - Borussia Dortmund

Mittwoch, 19.01.2022, 18:30 Uhr

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig - Hansa Rostock

Mittwoch, 19.01.2022, 20:45 Uhr