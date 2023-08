Hinter Laura (Chryssanthi Kavazi) liegen turbulente Wochen. Sie ist auf der Flucht vor Aktienbetrügern und Auftragskillerin Zoe (Lara Dandelion Seibert). Sie ist auf der Flucht vor Aktienbetrügern und Auftragskillerin Zoe (Lara Dandelion Seibert). Warum Laura gejagt wird, erfahrt ihr hier!

Yvonne denkt weiterhin, dass Laura tot ist

Lediglich wenige Menschen im GZSZ-Kiez wissen, dass Laura noch am Leben ist. Darunter ihr Freund John (Felix von Jascheroff), Emily (Anne Menden) und Sascha (Daniel Noah). Eine Person soll vorerst nichts von Lauras Rückkehr erfahren: ihre Mama Yvonne (Gisa Zach). Sie denkt weiterhin, dass ihre Tochter bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Sie würde die Welt nicht mehr verstehen, wenn ihre für tot geglaubte Tochter plötzlich wieder auftauchen würde.

Laura sieht, wie Yvonne leidet

Die Ereignisse überschlagen sich: Yvonne besucht eines Tages die WG von John. Was sie nicht ahnt: Laura versteckt sich in der Wohnung. Im Gespräch mit Emily, Sascha und Philip bricht Yvonne plötzlich in Tränen aus: „Jo ist gerade in Südafrika. Und Moritz ist gerade in München. Und Laura fehlt mir so.“ Laura beobachtet die Situation aus dem Nachbarzimmer und realisiert, wie sehr ihre Mutter unter ihrem angeblichen Tod leidet. Auch Laura weint und denkt darüber nach, ihre Mama endlich nicht mehr im Unklaren zu lassen.

Schlechte Nachrichten: Das Wiedersehen verzögert sich

Wer jetzt auf das große Wiedersehen hofft, der wird bitter enttäuscht! Laura geht nicht zu Yvonne. Das Happy End verzögert sich. Wann sie ihre Mutter wieder in die Arme schließen wird, ist nicht bekannt. GZSZ-Fans müssen sich leider noch gedulden. Eines vorweg: Die Folgen wird ab dem 21. August bei RTL ausgestrahlt und sind ab sofort auf RTL+ abrufbar. Laura bereitet einen Plan vor, der noch fatale Folgen haben wird.

