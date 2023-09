Laura (Chryssanthi Kavazi) ist doch nicht tot. Familie und Freunde dachten monatelang, dass sie bei einem Flugzeugabsturz über dem Mittelmeer ums Leben gekommen ist. Familie und Freunde dachten monatelang, dass sie bei einem Flugzeugabsturz über dem Mittelmeer ums Leben gekommen ist. Warum Laura wirklich verschollen ist, erfahrt ihr hier!

Gerner lässt Laura offiziell für tot erklären

Besonders Lauras Mutter Yvonne (Gisa Zach) hat darunter gelitten, nicht zu wissen, ob ihre Tochter die Tragödie überlebt hat. Ihr Mann Jo Gerner (Wolfgang Bahro) konnte sich das Drama nicht länger ansehen. Er hat einem Pathologen in Griechenland den Auftrag gegeben, Laura offiziell für tot zu erklären. „Es muss offiziell so aussehen, als sei die Leiche einer bestimmten Passagierin gefunden worden. Sie heißt Laura Lehmann“, gab Gerner damals in Auftrag.

Identität der Toten endlich geklärt

Die Leiche wurde anschließend nach Berlin gebracht und beerdigt. Auf dem Grabstein steht der Name Laura Lehmann. Nun sind neue Details über die Identität der toten Frau bekannt. Im Leichenschauhaus in Griechenland ist tatsächlich eine Verstorbene verschwunden. „Eine ältere Frau ohne Angehörige. Deshalb hat auch wohl niemand nachgeforscht“, erklärt Gerner der neugierigen Laura. „Da stirbt jemand – und niemand interessiert’s“, seufzt sie. Bei Laura fließen Tränen.

Gerners Plan fliegt auf