Laura (Chryssanthi Kavazi) lebt! Ihre Mama Yvonne (Gisa Zach) und ihr Bruder Moritz (Lennart Borchert) können sie wieder in die Arme schließen.

Gerner will seinen Fehler vertuschen

Er war es, der Laura damals absichtlich für tot erklären lassen hat. Warum Jo Gerner das gemacht hat, erfahrt ihr hier. Während Laura ihr Leben im Dasein der Familie wieder genießt, schmiedet ihr Stiefvater Jo Gerner (Wolfgang Bahro) im Hintergrund einen perfiden Plan.

Gerners Lüge: „Die DNA-Proben wurden aus Versehen vertauscht“

Nun will er seinen Fehler von damals korrigieren. Gerner kontaktiert seinen Kollegen in Griechenland, der Lauras Tod einst offiziell machte. „Die offizielle Version wird lauten: Die DNA-Proben wurden aus Versehen vertauscht“, gibt Gerner dem Pathologen in Griechenland zu verstehen. „Sie bekommen die gleiche Summe nochmal. Sorgen Sie nur dafür, dass ich mit der Sache nicht in Verbindung gebracht werde.“

Laura bekommt einen Anruf aus Griechenland