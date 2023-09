Sascha (Daniel Noah) trauert. Sein bester Freund Mohamed (Raschid Daniel Sidgi) ist vor einigen Wochen auf mysteriöse Art und Weise verstorben. Bis heute ist nicht geklärt, wie der Ägypter ums Leben gekommen ist.

Ein Rückblick: Kurz nach Lauras Verschwinden nahm Sascha Kontakt zu Mohamed auf. Er sollte in Ägypten Näheres zum Absturz von Lauras Maschine ermitteln. Wie sie den Flugzeugcrash überlebte, erfahrt ihr hier. Mohamed fand heraus, dass die Küstenwache die Blackbox des Flugzeugs gefunden hat – anders als öffentlich kommuniziert., meinte der Ägypter im Videocall mit Sascha. Plötzlich klingelte es bei Mohamed an der Tür. Als er diese öffnete, wurde der ahnungslose Mann angegriffen. Sascha musste am Laptop alles mitanhören.Musste Mohamed sterben, weil er zu viel über den mysteriösen Flugzeugabsturz wusste?