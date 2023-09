Zoe bricht im Knast zusammen

Zoe schluckt in ihrer Zelle eine Pille, die in ihrem Essen versteckt wurde. Sie klopft an ihre Gefängnistür und ruft: „Hilfe, ich ersticke!“ Vor den Augen der Polizistinnen bricht die Auftragskillerin zusammen. Kurz darauf wird Zoe ins Krankenhaus eingeliefert. Was niemand zu diesem Zeitpunkt ahnt: Sie führt etwas Böses im Schilde.

ER ist Zoes neuer Komplize

Zoe will ihren Klinik-Aufenthalt dazu nutzen, um sich vom Acker zu machen. Ein Komplize soll ihr dabei helfen – und zwar der Justizvollzugsbeamte (David Wachsmuth), der sich am Krankenbett bewachen soll. „Morgen bei der Herzuntersuchung werden Sie mich begleiten. Und dann lassen Sie mich mit dem Kardiologen allein“, erklärt Zoe ihrem neuen Partner.

Gerner schaltet sich ein