Das Schicksal rund um Laura (Chryssanthi Kavazi) lässt derzeit keinen GZSZ-Fan kalt. Ist sie mit einem Flugzeug über der Ägäis abgestürzt? Sascha (Daniel Noah) vermutet mehr dahinter! Jetzt kommt der mysteriöse Fall so richtig ins Rollen. Achtung Spoiler! Ist sie mit einem Flugzeug über der Ägäis abgestürzt? Sascha (Daniel Noah) vermutet mehr dahinter! Der ehemalige Polizist glaubt, dass da böse Machenschaften im Spiel sind. Er stößt auf einige merkwürdige Zusammenhänge mit einer Firma, die sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat.

Lauras Verschwinden: Saschas Freund Mohamed soll ihm helfen

Sascha nimmt per Videoanruf Kontakt zu seinem Freund Mohamed (Raschid Daniel Sidgi) auf. Dieser lebt in Ägypten und ist mit den Behörden in Griechenland gut vernetzt. Er hat herausgefunden, dass die Küstenwache die Blackbox des Flugzeugs gefunden hat – anders als öffentlich kommuniziert. „Da versucht jemand, etwas zu vertuschen. Hier verhalten sich einige Leute sehr seltsam“, meint der ägyptische Freund von Sascha.

Mohamed ist tot! Sascha erhält Hiobsbotschaft