Michi (Lars Pape) und Nicole (Laura Lippmann) wollen bald vor den Traualtar treten. Alles scheint perfekt zu sein. Doch plötzlich taucht Michis Ex-Freundin auf ...

Michi ahnt noch nicht, dass seine zukünftige Frau weiß, was im Kiezkauf geschah. Doch das ändert sich jetzt:, kündigt RTL in einer Mitteilung an., heißt es. Eine Situation, die Michi offenbar aus der Bahn bringt. Hat Maren etwa gepetzt? Er sucht das Gespräch mit ihr und besucht sie zu Hause. Ein Schock für Nicole:Fällt die Hochzeit endgültig ins Wasser? Die neue Folge ist am 5. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ abrufbar.