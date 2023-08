Michi (Lars Pape) will bald heiraten. Die Glückliche ist seine Freundin Nicole (Laura Lippmann). Beide schweben auf Wolke sieben und freuen sich auf die anstehende Trauung.

Doch eine Frau könnte dieses künftige Eheglück auf den Kopf stellen! Die Rede ist von Maren (Eva Mona Rodekirchen). Sie hat noch Gefühle für Michi. Auf einer Party ist es sogar zu einem Kuss gekommen. „Es war ein kleiner Schmatzer. Das Ding ist durch“, spielt Michi die Situation zunächst herunter.

Doch offenbar bedeutet für Michi der Kuss mehr.Umso mehr tobt in ihm die Eifersucht, als er erfährt, dass Maren mit seinem Kumpel Carlos (Patrick Fernandez) flirtet. „Das lässt du schön bleiben, Amigo! Maren ist tabu“, macht Michi dem Mexikaner eine Ansage.

Es kommt, wie es kommen muss: Michi und Maren können ihre Finger trotzdem nicht mehr von aneinander lassen!Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen: Nicole sucht nach Michi. Das Unglück nimmt seinen Lauf., kündigt RTL in einer Mitteilung an. Wie geht es weiter? Michis schlechtes Gewissen meldet sich: Er lässt Maren stehen! „Während Nicole Michis Anblick nicht erträgt und ihm ausweicht, weiß auch Michi nicht, wie er ihr gegenübertreten soll“, spoilert RTL.Eines vorweg: Es wird spannend! Die neueste Folge ist am 28. August ab 19:40 Uhr auf RTL+ im Stream abrufbar.