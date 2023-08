Nicole (Laura Lippmann) und Michi (Lars Pape) wollen bald heiraten. Doch die Hochzeitsvorbereitungen laufen alles andere als reibungslos ab ...

Beide kommen sich wieder näher und küssen sich auf einer Party. „Es war ein kleiner Schmatzer“, spielt Michi den Betrug herunter. Doch Gefühle kann man nicht kleinreden. Maren geht Michi nicht mehr aus dem Kopf. Erneut kommt er zu Zärtlichkeiten: Maren und Michi haben Sex im Kiezkauf. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen: Nicole beobachtet sie dabei.

Michi vermutet bereits, dass Nicole ihn beim Geschlechtsverkehr mit Maren gesehen hat. Statt sich von ihm zu trennen, überrascht die Verlobte mit einer unerwarteten Entscheidung:Wie reagiert Michi? RTL spoliert vorab: „Doch plötzlich mischt sich Maren ein: Sie glaubt, dass Michi sich etwas vormacht, heißt es in der Mitteilung. Maren appelliert an ihn, endlich zu seinen wahren Gefühlen zu stehen. Knickt Michi ein und lässt die Trauung mit Nicole platzen? Die neue Folge ist am 29. August ab 19:40 Uhr bei RTL+ abrufbar.