Michi (Lars Pape) möchte seine Freundin Nicole (Laura Lippmann) bald zur Frau nehmen. Die Vorbereitungen für die Trauung laufen auf Hochtouren: Die ersten Einladungen zur GZSZ-Hochzeit des Jahres sind bereits verschickt worden.

Um Maren endgültig aus dem Kopf zu verdrängen, trifft Michi eine folgenschwere Entscheidung: Er beendet die Affäre. „Das war ein Fehler“, betont er. „Irgendwann muss man sich für eine Zukunft entscheiden. Und das ist dann fest und verbindlich für den Rest des Lebens. Es tut mir leid.“ Maren bricht wenig später in Tränen aus.

Hat sie Michi für immer aufgegeben? Nein! Sie will um das Herz des Serien-Lieblings kämpfen! In einer RTL-Mitteilung heißt es: „Während bei Nicole und Michi die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren laufen, wird Maren das Gefühl nicht los, dass sie die Frau ist, die an Michis Seite gehört.“, spoilert RTL. Geht Maren wirklich so weit und zerstört den wohl besten Tag in Nicoles Leben? Die neue Folge ist am 4. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ abrufbar.